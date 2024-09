SV Kukmirn bezwingt SV Stegersbach an von Absagen heimgesuchten Fußball-Freitag

Spielberichte

Details Freitag, 13. September 2024 22:26

In einem Freitagsspiel der II. Liga Süd (BGLD) setzte sich der SV Kukmirn knapp mit 2:1 gegen den SV Stegersbach durch. Das Spiel bot den Zuschauern zahlreiche aufregende Momente, darunter drei Tore und eine Rote Karte. Es war eines der wenigen Spiele, welches heute im burgenländischen Unterhaus über die Bühne ging.

Traumstart für den Gast - knappe Pausenführung

Schon in den ersten Minuten zeigte der SV Kukmirn seine Offensivqualitäten. Ein gefährlicher Querpass in der dritten Minute ließ die Abwehr von Stegersbach außer Tritt kommen, als Marko Stojak freistehend vor dem Tor auftauchte und zum 1:0 für Kukmirn traf.

Der SV Stegersbach versuchte, schnell zu reagieren. In der zehnten Minute kam die erste Annäherung, doch die Abwehr des SV Kukmirn zeigte sich solide. Weitere Chancen für den Gast folgten, so wie in der 20. und 24. Minute, als der Torwart Knar zweimal stark parierte. Kurz darauf, in der 31. Minute, hatten die Gastgeber eine riesige Möglichkeit zum Ausgleich, doch der Torwart von Kukmirn hielt den ersten Schuss und der Nachschuss ging knapp vorbei. So ging es mit einem 0:1 in die Pause.

Spannung bis zur letzten Minute

In der zweiten Halbzeit versuchte Stegersbach, den Ausgleich zu erzwingen, doch auch die Gäste blieben gefährlich. In der 62. Minute wurde ein guter Schuss von Kukmirn pariert und zur Ecke abgewehrt. Die Gäste verteidigten weiterhin geschickt und setzten immer wieder gefährliche Konter.

In der 83. Minute baute der SV Kukmirn seine Führung aus. Nach einem Freistoß köpfte Petar Horvat zum 2:0 ein und schien das Spiel entschieden zu haben. Doch die Gastgeber gaben nicht auf. In der 85. Minute wurde Josef Mad vom SV Stegersbach nach einem Foulspiel mit der roten Karte des Feldes verwiesen. Trotz Unterzahl kämpfte Stegersbach weiter und belohnte sich in der 90. Minute mit dem Anschlusstreffer. David Sauhammel köpfte nach einer Ecke zum 1:2 ein und brachte sein Team wieder ins Spiel.

Die letzten Minuten waren von intensiven Angriffen des SV Stegersbach geprägt, doch der SV Kukmirn verteidigte die knappe Führung bis zum Schlusspfiff. Nach 94 Minuten endete das Spiel mit einem 2:1 für die Gäste.

II. Liga Süd: Stegersbach : Kukmirn - 1:2 (0:1)

94 David Sauhammel 1:2

84 Petar Horvat 0:2

4 Marko Stojak 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.