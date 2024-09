SV Mühlgraben triumphiert in torreichem Duell gegen Rotenturm

Spielberichte

In einem spannenden Spiel der II. Liga Süd setzte sich der SV Mühlgraben gegen die ASKÖ Rotenturm mit 4:2 durch. Bereits in der ersten Halbzeit fielen vier Tore, wobei die Hausherren eine 3:1-Führung herausspielten. Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel umkämpft, doch letztlich konnte sich der SVM durchsetzen und wichtige Punkte sammeln.

Mühlgraben hat die Nase deutlich vorne

Kaum war das Spiel angepfiffen, ging es auch schon zur Sache. Der SV legte sofort los und zeigte, dass er dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte. Bereits in der siebten Minute kam es zur ersten großen Chance, als ein Angriff über links zu einer Unsicherheit in der Abwehr von ASKÖ Rotenturm führte. Szinay nutzte die Gelegenheit und knallte den Ball wuchtig unter die Latte zur 1:0-Führung.

Die Gäste ließen sich jedoch nicht einschüchtern und schlugen in der 27. Minute zurück. Ein Angriff über die rechte Seite führte zu einer unglücklichen Klärung der Abwehr von Mühlgraben, was Rotenturm die Chance gab, durch Salih Gashi auszugleichen. Der Ball landete präzise in den Maschen, und es stand 1:1.

Doch die Gastgeber hatten die passende Antwort parat. Nur drei Minuten später wurde ein Angriff über die linke Seite gestartet. Der erste Schuss wurde noch geblockt, doch der Nachschuss von Prem brachte Mühlgraben erneut in Führung. Abermals dauerte es nur wenige Minuten, bis der nächste Treffer fiel. Ein weiter Ball aus der eigenen Hälfte in der 38. Minute überraschte die Rotenturmer Abwehr, und Kahr ließ sich die Chance nicht entgehen und erhöhte auf 3:1.

Nagy trifft zur Vorentscheidung

Nach der Halbzeitpause kam der SV Mühlgraben unverändert zurück aufs Spielfeld und setzte seine Bemühungen fort, das Spiel zu kontrollieren. Die Gäste aus Rotenturm kämpften jedoch weiter und versuchten, zurück ins Spiel zu kommen. In der 51. Minute ergab sich eine Freistoßgelegenheit für Rotenturm nahe der Strafraumlinie, doch die Mauer blockierte den Schuss und es gab nur einen Eckball.

Rotenturm bekam schließlich eine große Chance, als in der 59. Minute ein Elfmeteralarm ausgelöst wurde. Jan Takacs trat an und verwandelte den Strafstoß trocken, wodurch Rotenturm auf 3:2 verkürzte. Damit war die Spannung wieder zurück im Spiel.

Doch Mühlgraben antwortete erneut schnell. In der 82. Minute gab es eine Ballstafette aus der Mitte, und Nagy erkämpfte sich das Leder. Sein Schuss wurde zunächst vom Torhüter abgewehrt und prallte an die Latte. Nagy ließ nicht locker und köpfte den zurückspringenden Ball ins Netz, womit der SVM auf 4:2 erhöhte.

In der Schlussphase hatte Mühlgraben noch einige Chancen, um das Ergebnis weiter zu verbessern. In der 89. Minute versuchte Pfeifer einen Schuss aus der Drehung, verfehlte jedoch das Gehäuse. Die offizielle Spielzeit war abgelaufen, als der Schiedsrichter nach 93 Minuten das Spiel beendete und Mühlgraben als verdienter Sieger vom Platz ging.

Mit diesem 4:2-Erfolg sicherte sich der SV Mühlgraben wichtige Punkte in der II. Liga Süd und setzte sich in einem torreichen Spiel gegen ASKÖ Rotenturm durch. Ein unterhaltsames Duell, das den Zuschauern viele spannende Momente bot.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Sascha Knaus (8376 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Sascha Knaus mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.