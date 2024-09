Hart umkämpftes Unentschieden zwischen SV Großpetersdorf und Rudersdorf

Spielberichte

In einem spannenden und hart umkämpften Spiel trennten sich der SV Großpetersdorf und der USVS Hausbauführer Rudersdorf in der II. Liga Süd mit einem 1:1-Unentschieden. Während Rudersdorf über weite Strecken des Spiels die dominantere Mannschaft war, konnte Großpetersdorf ausgleichen und einen wertvollen Punkt sichern.

Schnecker bringt Gäste in Front

Von Beginn an zeigte sich Rudersdorf entschlossen und spielte sich gezielt über die Außenbahnen nach vorne. In der 12. Minute konnte eine scharfe Flanke von Sahin keinen Abnehmer finden.

In der 13. Minute hatte Großpetersdorf die erste große Chance. Nach einem perfekten Zuspiel in der Mitte verfehlte ein Lupfer nur knapp das Tor. Rudersdorf setzte seine Offensivbemühungen fort, und in der 21. Minute versuchte Muleci mit einem scharfen Schuss aus 25 Metern sein Glück, der Ball ging jedoch knapp über die Querlatte. Wenige Minuten später köpfte Nakic eine präzise Freistoß-Flanke von Sahin knapp am Tor vorbei.

In der 39. Minute zeigte sich Rudersdorf weiterhin stark über die Flügel, scheiterte jedoch am letzten Pass. Großpetersdorf spielte defensiv und lauerte auf Konter. Schließlich gelang Rudersdorf in der 43. Minute der erlösende Führungstreffer. Sahin lief über die linke Seite in den Strafraum und spielte einen Querpass auf Muleci, dessen Schuss wurde vom Torwart abgewehrt und Florian Schnecker musste den Ball nur noch über die Linie drücken.

Großpetersdorf gleicht glücklich aus

In der zweiten Halbzeit versuchte Rudersdorf weiterhin, Druck zu machen. In der 51. Minute spielte Rauscher einen guten Stangelpass auf Sahin, dessen Schuss knapp über das Tor ging. Doch in der 59. Minute kam es zum Ausgleich für Großpetersdorf. Ein Rückpass sprang unglücklich auf, der Torwart der Gäste wollte klären, schlug jedoch ein Luftloch, und Andras Fisli nutzte die Gelegenheit zum 1:1. Zu diesem Zeitpunkt kam das ganz bitter die Gäste aus dem Landessüden.

Rudersdorf setzte daraufhin weitere Offensivbemühungen fort. In der 69. Minute scheiterte Bah mit einem zu leichten Schuss ins kurze Eck am Großpetersdorfer Keeper. In der 78. Minute hätte Rudersdorf erneut in Führung gehen müssen, doch Muleci verfehlte nach einem schönen Angriff und Stangelpass von Sifkovits knapp das Tor. In der 82. Minute hielt der Großpetersdorfer Torwart erneut einen Schuss von Sahin.

In den letzten Minuten des Spiels zeichnete sich immer mehr ein Unentschieden ab. Großpetersdorf konnte mit dem Punkt zufrieden sein, zu diesem Zeitpunkt war von beiden Seiten nicht viel zu sehen. In der Nachspielzeit kam Rudersdorfs-Goalgetter Sahin noch einmal zum Schuss, daraus wurde aber nichts.

