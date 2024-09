Oberdorf feiert spektakulären Last-Minute-Sieg gegen SV Stegersbach

Spielberichte

In einem rasanten Spiel der II. Liga Süd setzte sich Oberdorf mit 4:3 gegen den SV Stegersbach durch. In einem packenden Duell mit zahlreichen Wendungen sorgte Leo Jakopec in der Nachspielzeit für den entscheidenden Treffer. Stegersbach zeigte sich kämpferisch, musste sich aber letztendlich dem engagierten Spiel von Oberdorf geschlagen geben. Mit diesem Sieg verlässt Oberdorf das untere Tabellenviertel, während Stegersbach weiterhin auf den zweiten Saisonsieg wartet.

Ein torreiches Hin und Her in der ersten Halbzeit

Das Spiel startete mit vielversprechenden Vorzeichen für Oberdorf. Bereits in der achten Minute brachte Leo Jakopec die Heimmannschaft mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Der Jubel war groß, doch die Freude sollte nicht lange währen. Stegersbach antwortete in der 25. Minute mit einem Tor von David Sauhammel, der den Ball aus dem Rückraum ins linke untere Eck schlenzte und somit den Ausgleich markierte. Stegersbach erhöhte daraufhin den Druck und wurde in der 35. Minute erneut belohnt, als David Sauhammel nach einem Freistoß per Kopf zur 2:1-Führung traf.

Oberdorf kämpfte sich in der ersten Halbzeit wacker durch zahlreiche Verletzungsunterbrechungen und immer wieder gute Aktionen. Mit einem knappen Rückstand von 1:2 ging es für die Hausherren in die Pause.

Oberdorf dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Hälfte sahen die Zuschauer ein verändertes Oberdorf. Schon in der 52. Minute gelang der Ausgleich zum 2:2 durch Domagoj Kralj nach einer brillanten Hereingabe von Halper. Dieser Treffer setzte neue Kräfte frei, und Oberdorf wurde zunehmend dominanter. Nur vier Minuten später war es wieder Leo Jakopec, der das Team mit seinem zweiten Treffer des Tages zur 3:2-Führung schoss. Stegersbach zeigte sich beeindruckt und hatte Mühe, ins Spiel zurückzufinden.

Die Partie wurde hitziger, und in der 81. Minute musste Christoph Urban von Stegersbach nach einer Notbremse mit Rot vom Platz. Oberdorf konnte die Überzahl jedoch nicht lange nutzen, denn nur sieben Minuten später gelang Manuel Fritz der Ausgleichstreffer zum 3:3 für Stegersbach. Die Dramatik erreichte ihren Höhepunkt, als Matthias Wagner von Oberdorf in der 88. Minute nach einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen musste.

Last-Minute-Sieg für Oberdorf

In einer packenden Schlussphase behielt Oberdorf die Nerven. Leo Jakopec wurde zum Mann des Tages, als er in der 90. Minute das entscheidende 4:3 für Oberdorf erzielte. Der Jubel kannte keine Grenzen mehr. Mit diesem Sieg sicherte sich Oberdorf wichtige drei Punkte und verließ das untere Tabellenviertel.

Stegersbach hingegen fiel immer weiter in eine Krise und musste sich trotz einer kämpferischen Leistung geschlagen geben. Die Zuschauer erlebten ein Spiel voller Spannung und Emotionen, das wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird.

