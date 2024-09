SV Eberau und SV Rechnitz trennen sich nach 2:0 noch 2:2

Spielberichte

In der 8. Runde der II. Liga Süd (BGLD) lieferten sich SV Eberau und SV Rechnitz ein packendes Spiel, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Die Hausherren von SV Eberau gingen früh in Führung, doch SV Rechnitz kämpfte sich in der zweiten Halbzeit zurück und sicherte sich einen verdienten Punkt.

Blitzstart für SV Eberau - komfortable Pausenführung

Die Partie begann vielversprechend für die Gastgeber, SV Eberau. Bereits in der 8. Minute brachte Bence Bendegüz Pataki seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung. SV Rechnitz wirkte überrascht von diesem frühen Rückstand und fand zunächst nur schwer ins Spiel.

SV Eberau nutzte diesen Moment der Verunsicherung und legte in der 16. Minute nach. Maximilian Mayer erzielte das 2:0 für die Gastgeber, die damit ihre Dominanz in der Anfangsphase unter Beweis stellten. Mit diesem Spielstand gingen die Mannschaften auch in die Halbzeitpause, wobei SV Rechnitz vor allem in der Defensive stark gefordert war.

SV Rechnitz schlägt zurück

Nach der Pause zeigte SV Rechnitz ein anderes Gesicht. Die Gäste kamen mit neuem Elan aus der Kabine und setzten SV Eberau zunehmend unter Druck. In der 55. Minute gelang es Jan Langer, den Anschlusstreffer für SV Rechnitz zu erzielen. Mit seinem Tor zum 2:1 keimte neue Hoffnung bei den Gästen auf, die nun alles daran setzten, den Ausgleich zu erzielen.

Dieser Kampfgeist wurde in der 68. Minute belohnt. Peter Gergö traf zum 2:2 und brachte SV Rechnitz damit wieder auf Augenhöhe mit den Gastgebern. Das Spiel wurde zunehmend intensiver und beide Mannschaften kämpften verbissen um den Sieg.

In der Schlussphase blieb es spannend, doch trotz aller Bemühungen konnten weder SV Eberau noch SV Rechnitz den entscheidenden Treffer erzielen. Somit endete die Partie nach 94 Minuten mit einem 2:2-Unentschieden.

II. Liga Süd: Eberau : Rechnitz - 2:2 (2:0)

68 Peter Gergö 2:2

55 Jan Langer 2:1

16 Maximilian Mayer 2:0

8 Bence Bendegüz Pataki 1:0

