Punkteteilung in Grafenschachen

Im Stockwiesenstadion kam es zu einem intensiven Aufeinandertreffen zwischen dem SC Grafenschachen und dem SV Marsch Neuberg. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz, aber am Ende reichte es nur zu einem 1:1-Unentschieden. Grafenschachen konnte seine Überlegenheit in der ersten Hälfte nicht in einen Sieg ummünzen und wurde schließlich für die ausgelassenen Chancen bestraft. Neuberg bewies trotz Unterlegenheit Kampfgeist und sicherte sich durch einen späten Freistoß den Punkt.

Frühe Grafenschachener Dominanz

Die Partie begann vielversprechend für den SC. Bereits in den ersten Minuten drängten die Gastgeber auf das Tor der Gäste und erspielten sich mehrere Chancen, darunter einen Versuch an die Stange. Grafenschachen dominierte das Geschehen und setzte Neuberg unter Druck, das sich vorerst nur auf die Defensive konzentrierte.

Nach 25 Minuten zeigte sich ein klares Bild: Grafenschachen war spielbestimmend, doch es fehlte die nötige Konsequenz im Abschluss. Die Gäste hatten bis zu diesem Zeitpunkt keinen nennenswerten Torschuss verzeichnen können. In der 25. Minute gab es eine kurze Trinkpause, ehe Grafenschachen weiter Druck machte.

Die Überlegenheit der Gastgeber zahlte sich schließlich in der 38. Minute aus. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld durch Strobl, der den Ball querlegte, schob Hettlinger zur verdienten 1:0-Führung ein. Der SC ging mit diesem knappen Vorsprung in die Halbzeit, obwohl er eigentlich höher hätte führen müssen.

Zankl sieht Rot - Neuberg nutzt Überzahl

Nach der Pause kam Neuberg mutiger aus der Kabine, jedoch behielt Grafenschachen zunächst die Kontrolle über das Spiel. In der 55. Minute deutete sich noch keine Wendung an, doch das sollte sich bald ändern. In der 68. Minute war Grafenschachen in Unterzahl, was das Spielgeschehen maßgeblich beeinflusste. Oliver Zankl sah Rot und musste den Platz verlassen, damit wendete sich das Blatt zugunsten der Gäste.

In der 69. Minute nutzte Neuberg die sich bietende Gelegenheit. Nach einem Freistoß gelang es Dominik Weber, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Der Treffer fiel aus dem Nichts und brachte die Gäste zurück ins Spiel. Grafenschachen hatte es zuvor versäumt, den „Deckel drauf zu machen“ und wurde prompt dafür bestraft.

Die Schlussphase war geprägt von einem verzweifelten Versuch der Gastgeber, die erneute Führung zu erzielen, doch Neuberg verteidigte geschickt. In der Nachspielzeit von zwei Minuten änderte sich nichts am Spielstand, somit endete das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden.

