Spannung bis zum Schluss: SV Kukmirn besiegt Olbendorf mit 1:0

Ein packendes Spiel zwischen dem SV Kukmirn und Olbendorf endete mit einem knappen 1:0-Sieg für die Gastgeber. Mihael Rebernik war der Held des Tages, als er in der 62. Minute das entscheidende Tor erzielte. Die Partie war durchweg spannend und bot zahlreiche Höhepunkte. In der ersten Halbzeit gab es einige vielversprechende Chancen auf beiden Seiten, doch erst in der zweiten Hälfte konnte SV Kukmirn den entscheidenden Treffer erzielen.

Chancenreiche erste Halbzeit

Das Spiel zwischen SV Kukmirn und Olbendorf begann pünktlich mit dem Anpfiff. Beide Mannschaften waren von Beginn an engagiert und zeigten sich offensiv. Schon in der ersten Halbzeit gab es mehrere nennenswerte Chancen. In der 44. Minute verzeichnete Olbendorf eine gute Gelegenheit, die jedoch nicht genutzt werden konnte. Nur eine Minute später hatte auch SV Kukmirn eine vielversprechende Chance, doch der Ball ging knapp über das Tor. Die Nachspielzeit der ersten Halbzeit betrug zwei Minuten, doch auch diese Zusatzzeit konnte keine der Mannschaften nutzen, um in Führung zu gehen.

Mit einem Halbzeitstand von 0:0 gingen beide Teams in die Kabinen. Es war klar, dass die zweite Hälfte ähnlich intensiv weitergehen würde.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann genauso aufregend wie die erste. In der 62. Minute kam es schließlich zum spielentscheidenden Moment. Mihael Rebernik von SV Kukmirn schoss den Ball nach einer Ecke direkt ins Tor und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung.

Nach diesem Tor übernahm Olbendorf zunehmend die Kontrolle über das Spiel und drängte auf den Ausgleich. In der 74. Minute zeigte Olbendorf eine starke Phase und war am Drücker, doch die Defensive von SV Kukmirn hielt stand. Nur wenige Minuten später, in der 83. Minute, sorgte eine gefährliche Aktion von Olbendorf für erhöhten Puls bei den Zuschauern, doch auch diese Chance konnte nicht in ein Tor umgemünzt werden.

Die reguläre Spielzeit ging zu Ende, und es wurden drei Minuten Nachspielzeit angezeigt. Doch auch diese konnten die Gäste aus Olbendorf nicht mehr nutzen, um den Ausgleich zu erzielen. Als der Schlusspfiff in der 91. Minute ertönte, war der Jubel bei den Spielern und Fans von SV Kukmirn groß. Der knappe 1:0-Sieg sicherte dem Team wichtige Punkte in der II. Liga Süd (BGLD).

II. Liga Süd: Kukmirn : Olbendorf - 1:0 (0:0)

62 Mihael Rebernik 1:0

