Deutlicher Sieg für UFC Markt Allhau beim ASV Tobaj

Montag, 23. September 2024 06:59

In einer einseitigen Partie setzte sich der UFC Markt Allhau klar mit 4:0 gegen den ASV Tobaj durch. Trotz eines couragierten Beginns und zahlreicher Chancen konnte Tobaj keinen Treffer erzielen, während Markt Allhau seine Möglichkeiten konsequent nutzte. Der Endstand von 0:4 spiegelt die Überlegenheit der Gäste wider, die vor allem in der zweiten Halbzeit ihre Stärke demonstrierten.

Gäste gehen in Akt eins in Front

Das Spiel begann zunächst ausgeglichen, jedoch konnte der UFC Markt Allhau in der 34. Minute durch Nevio Marcel Kucera mit 1:0 in Führung gehen. Bis zu diesem Zeitpunkt war ASV Tobaj die stärkere Mannschaft gewesen, wie ein Kommentar in der 29. Minute andeutete. Trotz mehrerer guter Möglichkeiten und eines dominanten Spielsabschnitts in der ersten Halbzeit gelang es Tobaj nicht, den Ball im Tor zu versenken.

Markt Allhau dominiert die zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit hatte der ASV Tobaj zunächst die große Möglichkeit zum Ausgleich. Doch diese Chance blieb ungenutzt, was sich bitter rächen sollte. Nur sechs Minuten später erhöhte Stefan Binder nach einem Konter auf 2:0 für UFC Markt Allhau. Dieser Treffer war ein Wendepunkt im Spiel, denn von da an dominierten die Gäste klar das Geschehen.

In der 82. Minute erhöhte Olivér László Tihanyi auf 3:0 für Markt Allhau. Nur eine Minute später setzte Zalan Szegedi mit seinem Tor zum 4:0 den Schlusspunkt in dieser Partie. In der Nachspielzeit passierte nichts Erwähnenswertes mehr, und so endete das Spiel nach 94 Minuten mit einem klaren 4:0-Sieg für die Gäste.

II. Liga Süd: ASV Tobaj : Markt Allhau - 0:4 (0:1)

83 Zalan Szegedi 0:4

82 Olivér László Tihanyi 0:3

56 Stefan Binder 0:2

34 Nevio Marcel Kucera 0:1

