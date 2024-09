SV Rechnitz dreht 0:2-Rückstand gegen SV Großpetersdorf

Spielberichte

Details Freitag, 27. September 2024 21:41

In einem aufregenden Match der II. Liga Süd (BGLD) triumphierte der SV Rechnitz nach einer beeindruckenden Aufholjagd mit 4:2 gegen SV Großpetersdorf. Trotz eines frühen Rückstands zeigten die Gastgeber Moral und drehten das Spiel zu ihren Gunsten. Besonders in der zweiten Halbzeit konnte der SV Rechnitz seine Offensivstärke unter Beweis stellen und sicherte sich letztlich den verdienten Sieg.

Doppelschlag der Gäste - Hausherren mit Anschlusstor

Bereits in der 15. Minute musste der SV Rechnitz den ersten Rückschlag hinnehmen. Balint Gaal von SV Großpetersdorf eröffnete den Torreigen und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später legte Mirko Stefanich nach und erzielte das 2:0 für Großpetersdorf. Die Gastgeber wirkten zu diesem Zeitpunkt etwas überrumpelt und mussten sich erst einmal sammeln.

Doch noch vor der Halbzeitpause gelang es dem SV Rechnitz, wieder ins Spiel zurückzufinden. Kilian Koch verkürzte in der 44. Minute nach einem Eckball auf 1:2. Mit diesem Hoffnungsschimmer ging es in die Kabine und die Spannung für die zweite Halbzeit war spürbar.

SV Rechnitz dreht das Spiel in Akt zwei

Mit neuem Elan kam der SV Rechnitz aus der Halbzeitpause zurück und zeigte sofort, dass sie das Spiel noch lange nicht aufgegeben hatten. In der 54. Minute glich Peter Gergö aus und stellte das Ergebnis auf 2:2. Dieser Treffer verlieh den Gastgebern zusätzlichen Auftrieb und brachte die Zuschauer zum Jubeln.

Der Druck auf die Gäste nahm zu und in der 71. Minute belohnte sich der SV Rechnitz für seine Bemühungen. Roland Milan Szanto nutzte eine Ecke und traf zum 3:2 für die Heimelf. Dieser Treffer drehte das Spiel komplett und brachte den SV Rechnitz auf die Siegerstraße.

In der Schlussminute krönte Pavel Usakov die Leistung des SV Rechnitz mit dem 4:2. Der Treffer in der 90. Minute war der Schlusspunkt einer spannenden Partie, in der die Gastgeber eindrucksvoll ihre Comeback-Qualitäten unter Beweis stellten. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff, und der SV Rechnitz durfte sich über einen Sieg freuen.

II. Liga Süd: Rechnitz : Großpetersdorf - 4:2 (1:2)

90 Pavel Usakov 4:2

71 Roland Milan Szanto 3:2

54 Peter Gergö 2:2

44 Kilian Koch 1:2

21 Mirko Stefanich 0:2

15 Balint Gaal 0:1

