ASKÖ Rotenturm gewinnt gegen SV Eberau knapp

Details Freitag, 27. September 2024 21:42

Im freitäglichen Aufeinandertreffen zwischen ASKÖ Rotenturm und SV Eberau konnten die Gastgeber aus Rotenturm nach einem frühen Rückstand das Spiel noch zu ihren Gunsten drehen und einen 2:1-Sieg einfahren. In einem kampfbetonten Match gelang es den Hausherren durch Treffer von Richard Szabo und Gergö Pusztai, die Partie zu drehen und drei wichtige Punkte in der II. Liga Süd (BGLD) zu sichern.

Früher Rückstand für Rotenturm

Das Spiel begann mit einem Rückschlag für ASKÖ Rotenturm. Bereits in der fünften Minute brachte Maté Hanzl SV Eberau in Führung. Ein Missverständnis in der Abwehr der Hausherren führte dazu, dass der Ball durch die Beine von Torhüter Hettlinger ins Tor rollte.

Die Anfangsphase war geprägt von zahlreichen Einwürfen und kleineren Fouls, die den Spielfluss immer wieder unterbrachen. In der 15. Minute kam es dann zu einer kuriosen Szene, als eines der Flutlichtmasten ausfiel und die Partie kurzzeitig unterbrochen werden musste. Die Situation konnte jedoch schnell behoben werden, und das Spiel wurde fortgesetzt.

Rotenturm kämpft sich zurück

In der Folge übernahm ASKÖ Rotenturm zunehmend die Kontrolle und erspielte sich mehrere gute Chancen. In der 30. Minute kam es zu einer brenzligen Situation im Strafraum der Eberauer, die jedoch keine Früchte für die Heimmannschaft trug. Kurz vor der Halbzeitpause gelang dann der Ausgleich: Richard Szabo nutzte ein Missverständnis der Eberauer Abwehr und schob den Ball ins Netz zum 1:1.

Die zweite Halbzeit begann ausgeglichen, wobei beide Mannschaften bemüht waren, das Spiel für sich zu entscheiden. In der 54. Minute gelang es schließlich Gergö Pusztai, die Hausherren in Führung zu bringen. Ein misslungener Klärungsversuch der Eberauer Verteidigung landete direkt vor den Füßen von Pusztai, der keine Mühe hatte, den Ball im Tor unterzubringen.

Nach dem Führungstreffer entwickelte sich das Spiel zu einem offenen Schlagabtausch. Beide Teams hatten ihre Chancen, das Ergebnis zu beeinflussen. In der 72. Minute verpasste ASKÖ Rotenturm nur knapp das 3:1, als ein Schuss knapp neben das Tor ging. Auf der anderen Seite drängte SV Eberau auf den Ausgleich und erspielte sich mehrere Eckbälle und Freistöße.

In der 90. Minute wurde schließlich eine Nachspielzeit von vier Minuten angezeigt, was die Spannung noch einmal erhöhte. Es blieb beim 2:1.

II. Liga Süd: ASKÖ Rotenturm : Eberau - 2:1 (1:1)

54 Gergö Pusztai 2:1

47 Richard Szabo 1:1

5 Mate Hanzl 0:1

