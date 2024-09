ASV Tobaj gewinnt beim SV Stegersbach in unterhaltsamer Partie

Spielberichte

Details Freitag, 27. September 2024 22:03

Ein dramatisches und spannendes Spiel in der 9. Runde der II. Liga Süd (BGLD) fand zwischen dem SV Stegersbach und dem ASV Gemeinde Tobaj statt. Beide Teams boten den Zuschauern ein packendes Match, das erst in der Schlussphase entschieden wurde. Der ASV Tobaj setzte sich letztlich mit 3:2 durch und konnte damit drei wichtige Punkte auswärts einfahren.

Erste Halbzeit: Führung und schnelle Antwort - Turnaround vor der Pause

Das Spiel begann mit einer druckvollen Phase der Gäste aus Tobaj, die frühzeitig eine erste große Chance durch Robin Jautz verzeichneten. In der 11. Minute verfehlte er das Tor nur knapp. Wenige Minuten später folgte eine weitere gefährliche Szene, als Denis Svaljek am Torwart scheiterte.

SV Stegersbach hingegen nutzte in der 25. Minute einen kapitalen Abwehrschnitzer der Tobajer Verteidigung eiskalt aus. Nico Benkö erzielte das 1:0 für die Gastgeber und brachte sein Team in Führung. Doch die Freude währte nicht lange, denn bereits in der 29. Minute glich Denis Svaljek nach einem Fehler in der Stegersbacher Abwehr zum 1:1 aus. Der Treffer resultierte aus einem schnellen Umschaltspiel, bei dem die Defensive der Hausherren überrumpelt wurde.

Das Spiel nahm weiter an Fahrt auf, und in der 33. Minute hatten die Gäste eine riesige Möglichkeit, die jedoch ungenutzt blieb. Dennoch ließ der nächste Treffer nicht lange auf sich warten. In der 38. Minute brachte Julian Jautz-Lackner den ASV Tobaj mit 2:1 in Führung. Nach einem Freistoß von Robin Bleyer konnte Jautz-Lackner den Ball aus kurzer Distanz im Netz unterbringen.

Zweite Halbzeit: Stegersbach kämpft sich zurück, Gäste siegen

Nach der Halbzeitpause drängte SV Stegersbach auf den Ausgleich, während die Gäste versuchten, das Spiel unter Kontrolle zu behalten. Der ASV Tobaj nutzte in der 55. Minute eine ihrer Chancen, als Denis Svaljek seinen zweiten Treffer des Abends markierte und auf 3:1 erhöhte. Es sah so aus, als hätten die Gäste das Spiel nun fest im Griff.

Doch SV Stegersbach zeigte Moral und gab nicht auf. Bereits zwei Minuten später, in der 57. Minute, war es erneut Nico Benkö, der die Hausherren mit seinem zweiten Treffer wieder heranbrachte. Mit dem 2:3 war das Spiel wieder völlig offen, und die Spannung stieg merklich an.

In der Schlussphase entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, bei dem beide Teams noch einmal alles gaben. Der ASV Tobaj hatte in der 90. Minute die Möglichkeit, den Sack endgültig zuzumachen, doch Denis Svaljek vergab den Matchball. Diese vergebene Chance hielt das Spiel weiterhin spannend bis zur letzten Minute. Es sollte aber beim 2:3 bleiben.

II. Liga Süd: Stegersbach : ASV Tobaj - 2:3 (1:2)

57 Nico Benkö 2:3

55 Denis Svaljek 1:3

38 Julian Jautz-Lackner 1:2

29 Denis Svaljek 1:1

25 Nico Benkö 1:0

