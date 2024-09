USVS Hausbauführer Rudersdorf ringt SV Güssing dank Goldtor nieder

Spielberichte

In einem hart umkämpften Spiel der 9. Runde der II. Liga Süd (BGLD) setzte sich der USVS Hausbauführer Rudersdorf knapp mit 1:0 gegen den SV Güssing durch. Ein spätes Tor von Ibrahim Sahin sicherte den Hausherren drei wichtige Punkte, die sie in der aktuellen Situation dringend benötigten. Das Spiel bot wenige Torchancen und war geprägt von vielen kleinen Fouls im Mittelfeld.

Chancenarme erste Hälfte

Von Beginn an zeigte sich, dass beide Mannschaften in der Versicherungsbüro-Wagner-Arena Rudersdorf auf dem nassen Untergrund Schwierigkeiten hatten, ins Spiel zu finden. Bereits in der 8. Minute konnte Oliver Sommer, der Torhüter der Hausherren, einen scharfen Schuss der Gäste parieren und somit die erste Chance für den SV Güssing vereiteln. Kurz darauf hatte der USVS Hausbauführer Rudersdorf selbst Grund zur Freude, als ein vermeintlicher Führungstreffer wegen Abseits aberkannt wurde, sehr zum Unmut der heimischen Fans.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieb das Spiel zerfahren. In der 22. Minute zeigte der Rudersdorfer Torhüter erneut seine Klasse, als er einen Freistoß aus 20 Metern Entfernung aus der langen Ecke fischte. Güssing gelang es mehrfach, gefährliche Situationen zu kreieren, doch sowohl die Chancenverwertung als auch der letzte Pass ließen zu wünschen übrig. So auch in der 33. Minute, als eine Doppelchance der Gäste nach einem Eckball zunächst von Sommer pariert wurde und anschließend wegen Abseits abgepfiffen wurde.

Die beste Gelegenheit der ersten Hälfte für die Gastgeber ergab sich kurz vor der Pause, als nach einer guten Abwehr des Güssinger Torwarts Noah Bah den Ball über das Tor schoss. Mit einem 0:0 ging es in die Kabinen, ein Zwischenstand, der den Spielverlauf gerecht widerspiegelte.

Sahin erlöst Rudersdorf mit Goldtor

Nach der Pause nahmen die Spielanteile des USVS Hausbauführer Rudersdorf zu. In der 49. Minute hatten die Gäste aus Güssing erneut eine große Chance, als ein Fehlpass im Mittelfeld zu einem schnellen Gegenangriff führte, jedoch konnte Mesko den Ball nicht im Tor unterbringen. Auch in der 63. Minute kamen die Hausherren gefährlich vor das Tor, als Rauscher einen Flankenball auf Antin spielte, dessen Kopfball jedoch knapp am Tor vorbeiging.

In der Schlussphase erhöhte Rudersdorf den Druck weiter. In der 71. Minute verfehlte Ibo Sahin das Tor nur knapp. Zehn Minuten später fiel dann die Entscheidung: Ein perfekter Lochpass des eingewechselten Dzemo Nuhanovic erreichte Sahin, der den Ball scharf und unhaltbar ins lange Eck schoss und damit das erlösende 1:0 für die Gastgeber erzielte.

Die letzten Minuten des Spiels waren von hektischen Szenen und vielen kleinen Fouls geprägt, doch Rudersdorf gelang es, die knappe Führung über die Zeit zu bringen. Nach vier Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter die Partie, und die Freude bei den Hausherren war groß. Ein hart erkämpfter, aber letztlich verdienter Sieg, der dem USVS Hausbauführer Rudersdorf drei wichtige Punkte sicherte.

