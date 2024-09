2:3 nach 2:0: Last-Minute-Sieg für SV Mühlgraben gegen UFC Markt Allhau

Spielberichte

Ein aufregendes Spiel zwischen dem UFC Markt Allhau und dem SV Mühlgraben endete mit einem knappen 3:2-Sieg für die Gäste. Das Spiel bot alles, was das Herz eines Fußballfans höher schlagen lässt: frühe Tore, ein Eigentor, ein verwandelter Elfmeter und eine dramatische Schlussphase. UFC Markt Allhau hatte zur Halbzeit noch geführt, aber SV Mühlgraben drehte das Spiel in der zweiten Hälfte zu ihren Gunsten.

Erste Halbzeit: Frühe Führung und Eigentor

Das Spiel begann mit einem temporeichen Start. In der 10. Minute konnte UFC Markt Allhau durch einen schnellen Angriff über die rechte Seite in Führung gehen. Der Ball wurde zur Mitte gespielt, wo er zunächst geklärt wurde, aber dann landete er bei Balazs Horvath, der flach abzog und mithilfe der Stange das 1:0 erzielte.

Nur zehn Minuten später, in der 20. Minute, erhöhte UFC Markt Allhau die Führung. Ein unglücklich ins eigene Tor abgelenkter Ball des SV Mühlgraben von Martin Krizmanic sorgte für das 2:0. Dies war ein bitterer Moment für die Gäste, die sich dadurch unter Druck gesetzt fühlten.

SV Mühlgraben hatte ebenfalls einige Chancen in der ersten Halbzeit, konnte jedoch keine davon nutzen.

Zweite Halbzeit: Aufholjagd und dramatischer Sieg

Die zweite Halbzeit begann ohne Veränderungen in den Mannschaften. SV Mühlgraben kam jedoch mit neuer Energie aus der Kabine und erzielte in der 47. Minute den Anschlusstreffer. Ein Ball über die linke Seite wurde in die Box gebracht, der erste Schussversuch wurde geblockt, aber der Nachschuss von Dominik Kahr fand den Weg ins Netz.

Nur vier Minuten später, in der 51. Minute, glichen die Gäste aus. Ein schneller Einwurf nach einem geblockten Ball führte zu einem Zug Richtung Tor, und Simon Kropf traf zum 2:2. Das Spiel war nun wieder völlig offen und beide Teams kämpften verbissen um die Führung.

In der 70. Minute kam es zu einem Elfmeteralarm, Bendegúz Keresztély Szinay trat an und verwandelte den Strafstoß eiskalt zur 3:2-Führung für SV Mühlgraben. Diese Führung brachte UFC Markt Allhau unter Zugzwang und das Spiel wurde zunehmend hektischer.

UFC Markt Allhau hatte mehrere Chancen, den Ausgleich zu erzielen. In der 77. Minute führte ein Eckball zu einem Schuss, der geblockt wurde, und der Nachschuss traf die Stange. SV Mühlgraben hatte hier großes Glück, nicht den Ausgleich hinnehmen zu müssen. Auch in der 79. Minute konnte ein Torschuss von UFC Markt Allhau vom Torhüter über die Latte gelenkt werden, und der anschließende Kopfball nach der Ecke ging am Tor vorbei.

Die Schlussphase des Spiels war äußerst hektisch. In der 85. Minute vergab SV Mühlgraben einen Freistoß nahe der Outlinie, und in der 90. Minute kam es zu einem weiteren Freistoß, der jedoch zu weit nach vorne gespielt wurde und im Abstoß endete. Eine wahnsinnige Aufholjagd des SV Mühlgraben brachte schließlich die Entscheidung und die Gäste sicherten sich die drei Punkte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Sascha Knaus (8476 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Sascha Knaus mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.