SV Kukmirn dominiert in Neuberg: Klarer 4:0-Auswärtssieg

Details Sonntag, 29. September 2024 19:14

In der 9. Runde der II. Liga Süd (BGLD) traf der SV Neuberg auf den SV Kukmirn. Nach einer torlosen ersten Halbzeit entwickelte sich das Spiel zu einer klaren Angelegenheit für die Gäste. Durch Tore von Andre Weinhofer, Petar Horvat, Michael Kulovits und Noah Frühmann sicherte sich der SV Kukmirn einen souveränen 4:0-Sieg und ließ dem SV Neuberg keine Chance.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann mit dem Anstoß durch den SV Neuberg, doch in den ersten Minuten tasteten sich beide Mannschaften noch ab. Die Zuschauer erlebten eine weitgehend ausgeglichene erste Halbzeit, in der keine der beiden Mannschaften entscheidende Akzente setzen konnte. Trotz einiger Offensivaktionen auf beiden Seiten blieben nennenswerte Chancen Mangelware. Die Abwehrreihen standen sicher und ließen wenig Raum für gefährliche Angriffe.

Der SV Neuberg versuchte, das Spiel an sich zu reißen und suchte immer wieder den Weg nach vorne, doch die Defensive des SV Kukmirn hielt stand. Auch die Gäste versuchten ihr Glück, kamen aber ebenfalls nicht an der gut organisierten Abwehr der Neuberger vorbei. So ging es mit einem torlosen 0:0 in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit: Kukmirn entfesselt

Nach der Pause änderte sich das Bild jedoch schnell. Der SV Kukmirn kam hochmotiviert aus der Kabine und setzte den SV Neuberg von Beginn an unter Druck. In der 58. Minute war es schließlich Andre Weinhofer, der den Bann brach und das erste Tor des Spiels erzielte. Mit einem präzisen Schuss ins Netz brachte er seine Mannschaft mit 1:0 in Führung und eröffnete damit den Torreigen.

Nur sechs Minuten später, in der 64. Minute, war es Petar Horvat, der auf 2:0 für den SV Kukmirn erhöhte. Er nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des SV Neuberg und verwandelte sicher. Die Gäste waren nun klar überlegen und ließen den Hausherren kaum noch Raum zur Entfaltung.

In der 67. Minute legte Michael Kulovits nach und erzielte das 3:0 für den SV Kukmirn. Mit diesem Treffer war das Spiel praktisch entschieden, doch die Gäste gaben sich damit nicht zufrieden und drängten weiter auf das Tor des SV Neuberg.

Den Schlusspunkt setzte Noah Frühmann in der 85. Minute. Mit einem sehenswerten Treffer zum 4:0 machte er den Sieg seines Teams perfekt und besiegelte die klare Niederlage für den SV Neuberg. Die Gastgeber waren in der zweiten Halbzeit nahezu chancenlos und mussten die Überlegenheit der Gäste anerkennen.

Der SV Kukmirn zeigte in der zweiten Hälfte eine beeindruckende Leistung und verdiente sich den Auswärtssieg durch eine konsequente Chancenverwertung und eine starke Defensive. Der SV Neuberg hingegen konnte an die solide Leistung der ersten Halbzeit nicht anknüpfen und musste sich letztlich deutlich geschlagen geben.

II. Liga Süd: Neuberg : Kukmirn - 0:4 (0:0)

85 Noah Frühmann 0:4

67 Michael Kulovits 0:3

64 Petar Horvat 0:2

58 Andre Weinhofer 0:1

