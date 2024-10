SV Rechnitz feiert Auswärtserfolg gegen Rudersdorf

Spielberichte

In einem spannenden Aufeinandertreffen der II. Liga Süd konnte der SV Rechnitz einen souveränen 2:0-Auswärtssieg gegen den USVS Hausbauführer Rudersdorf einfahren. Bereits in der ersten Halbzeit legte Rechnitz den Grundstein für den Erfolg und ließ Rudersdorf trotz einiger Chancen keine Möglichkeit zur Aufholjagd. Die Gastgeber konnten ihre Möglichkeiten nicht nutzen und scheiterten immer wieder an der Rechnitzer Abwehr oder am Aluminium.

Rechnitz mit früher 2:0-Führung

Rechnitz startete furios in die Partie und ging bereits in der 9. Minute in Führung. Nach einem schnellen Konter konnte die Rudersdorfer Abwehr den Angriff nicht abwehren, was durch Pavel Usakov zur 0:1-Führung für die Gäste führte. Diese frühe Führung spielte Rechnitz in die Karten, die sich fortan darauf konzentrierten, den Druck auf Rudersdorf aufrechtzuerhalten.

Elf Minuten später erhöhte SV Rechnitz auf 0:2. Nach mehreren Klärversuchen der Hausherren fand der Ball schließlich den Weg zu Kilian Koch, der die Chance eiskalt nutzte und den Ball über die Linie drückte. Diese komfortable Führung brachte den Gästen eine deutliche Sicherheit im Spiel, während USVS Hausbauführer nach Antworten suchte.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit versuchten die Gastgeber, den Anschluss zu finden. In der 23. Minute wurde eine gute Gelegenheit der Heimischen aufgrund einer Abseitsstellung von Ibo Shahin vereitelt. Kurz vor der Halbzeit verhinderte der USVS-Torhüter mit einer starken Parade und einem beherzten Eingreifen vor der Torlinie ein mögliches 0:3, was den Schaden für die Gastgeber zur Pause begrenzte.

Rudersdorf bemüht, Rechnitz verteidigt

In der zweiten Halbzeit drängte Rudersdorf energisch auf den Anschlusstreffer. Bereits kurz nach Wiederanpfiff setzte Rudersdorf einen Schuss knapp am Tor vorbei. Die Hausherren erhöhten den Druck und kamen in der 63. Minute nach einer Ecke erneut gefährlich vor das gegnerische Tor, doch der erlösende Treffer blieb aus.

Trotz einer vielversprechenden Möglichkeit durch einen Freistoß, der in der 80. Minute nur die Latte traf, konnte USVS Hausbauführer den Ball nicht im Netz unterbringen. Der SV Rechnitz verteidigte geschickt und ließ kaum zwingende Chancen zu. Die Gäste setzten einen gefährlichen Freistoß ab, der jedoch knapp übers Tor ging.

In den Schlussminuten blieb das Bild unverändert. Der USVS Hausbauführer versuchte weiterhin, die Defensive von Rechnitz zu überwinden, doch die Schüsse blieben entweder harmlos oder fanden ihren Weg direkt in die Arme des gegnerischen Torwarts. So endete das Spiel nach 91 Minuten mit einem verdienten 0:2-Sieg für den SV Rechnitz.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter M_Rudolf07 (1875 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter M_Rudolf07 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.