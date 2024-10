Oberdorf triumphiert trotz Unterzahl gegen SV Neuberg

Spielberichte

Details Samstag, 05. Oktober 2024 19:26

In einem spannenden Duell der II. Liga Süd (BGLD) setzte sich Oberdorf mit 2:0 gegen SV Marsch Neuberg durch. Die Gastgeber überzeugten bereits in der ersten Halbzeit mit ihrer Effizienz vor dem Tor. Trotz einer roten Karte für Sandro Holpfer und somit einer langen Unterzahl, bewies Oberdorf eine starke Defensivleistung und ließ den Gästen nur wenigen Chancen, ins Spiel zurückzukommen.

Starker Beginn für Oberdorf

Oberdorf startete das Spiel mit viel Schwung und konnte frühzeitig die Weichen auf Sieg stellen. In der 11. Minute war es Toni Kurecki, der den Ball im Netz von SV Marsch Neuberg unterbrachte und somit die Gastgeber in Führung brachte. Kurecki, bekannt für seine Torgefahr, nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Defensive der Gäste eiskalt aus und sorgte für das 1:0.

Das Spiel schien zunächst weiterhin ausgeglichen, doch dann der Schockmoment für die Hausherren: In der 30. Minute wurde Sandro Holpfer mit einer roten Karte des Feldes verwiesen. Oberdorf war somit gezwungen, die verbleibenden Minuten der ersten Halbzeit sowie die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl zu bestreiten. Trotz des Handicaps ließen sich die Gastgeber nicht aus der Ruhe bringen und verteidigten mit Leidenschaft und Organisation.

Jakopec sorgt für die Vorentscheidung

Nur fünf Minuten nach dem Platzverweis kam Oberdorf zurück in den Angriff. Leo Jakopec war es, der in der 35. Minute das zweite Tor für Oberdorf erzielte und den Vorsprung auf 2:0 ausbaute. Der Stürmer traf nach einem gut platzierten Angriff und stellte damit die Weichen für den Heimsieg. Diese kaltschnäuzige Effizienz vor dem Tor sorgte dafür, dass die Gastgeber trotz Unterzahl mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause gingen.

In der zweiten Halbzeit versuchte SV Marsch Neuberg alles, um den Rückstand zu verkürzen, doch die Defensive von Oberdorf stand stabil und ließ den Gästen kaum Raum, gefährliche Angriffe zu kreieren. Die kompakte Verteidigung der Gastgeber und ihr schnelles Umschaltspiel machten es den Gästen schwer, zum Abschluss zu kommen. Auch in der Nachspielzeit, die sechs Minuten betrug, blieb Oberdorf konzentriert und sicherte sich schließlich den Heimsieg.

II. Liga Süd: Oberdorf : Neuberg - 2:0 (2:0)

35 Leo Jakopec 2:0

11 Toni Kurecki 1:0

