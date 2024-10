Großpetersdorf triumphiert über ASKÖ Rotenturm in kurzweiligem Match

Spielberichte

Details Samstag, 05. Oktober 2024 19:27

In einem packenden Duell der II. Liga Süd konnte sich der SV Großpetersdorf mit 4:2 gegen den ASKÖ Korkisch Rotenturm durchsetzen. Das Spiel bot den Zuschauern zahlreiche aufregende Momente und einige herausragende individuelle Leistungen. Besonders auffällig waren die großartigen Freistöße von Robert Hötschl und die effektive Zusammenarbeit zwischen Fabio Jani und Balint Gaal, die zum Endergebnis beitrugen.

Großpetersdorf setzt sich früh ab

Der SV Großpetersdorf startete stark in die Partie und zeigte von Beginn an, dass sie auf heimischem Boden die Oberhand behalten wollten. In der 16. Minute brachte Mirko Stefanich die Gastgeber mit einem beeindruckenden Treffer aus der Distanz in Führung. Ein kraftvoller Schuss per Außenrist landete im Netz, was den ersten Jubel im Stadion auslöste. Der ASKÖ Rotenturm versuchte, auf diesen Rückstand zu reagieren, doch die Defensivleistung von Großpetersdorf, angeführt von Torhüter Tuba, hielt stand.

In der 45. Minute erhöhte Balint Gaal nach einer perfekten Flanke von Fabio Jani per Kopfball auf 2:0. Dieses Tor kurz vor der Halbzeit setzte Rotenturm weiter unter Druck, die mit einem deutlichen Rückstand in die Pause gingen.

Rotenturm kämpft zurück, aber Großpetersdorf hat das letzte Wort

Nach der Pause zeigte sich ASKÖ Rotenturm entschlossen, das Spiel zu drehen. In der 59. Minute gelang Elias Kopfer der Anschlusstreffer, nachdem Großpetersdorf den Ball nicht entscheidend klären konnte. Dieser Treffer gab den Gästen neuen Auftrieb, und nur elf Minuten später glich Salih Gashi per Kopfball nach einem Eckball zum 2:2 aus.

Die Aufholjagd der Gäste wurde jedoch in der 73. Minute durch eine Gelb-Rote Karte für Asmir Selimovic gebremst, die die Mannschaft in Unterzahl zurückließ. Großpetersdorf nutzte diese Gelegenheit, um das Blatt zu ihren Gunsten zu wenden. In der 78. Minute stellte Robert Hötschl seine Freistoßkünste unter Beweis und verwandelte einen Freistoß zum 3:2, was die Gastgeber erneut in Führung brachte.

Der Schlusspunkt wurde in der 84. Minute gesetzt, als Fabio Jani mit einem spektakulären Schuss das vierte Tor für Großpetersdorf erzielte. Trotz des harten Kampfes und der Bemühungen von ASKÖ Rotenturm, die Partie noch einmal zu drehen, konnte Großpetersdorf ihren Vorsprung bis zum Abpfiff halten und sich so den verdienten Sieg sichern.

Mit diesem Sieg festigt Großpetersdorf seine Position in der Liga, während Rotenturm trotz starker Phasen weiter an ihrer Defensivarbeit feilen muss, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu sein.

II. Liga Süd: Großpetersdorf : ASKÖ Rotenturm - 4:2 (2:0)

84 Fabio Michael Jani 4:2

78 Robert Hötschl 3:2

70 Salih Gashi 2:2

59 Elias Kopfer 2:1

49 Balint Gaal 2:0

16 Mirko Stefanich 1:0

