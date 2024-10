Spannendes Duell in der II. Liga Süd: SV Güssing und SC Grafenschachen trennen sich 1:1

Spielberichte

Ein packendes Duell lieferten sich der SV Güssing und der SC Grafenschachen in der 10. Runde der II. Liga Süd. Die Begegnung endete mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten unterschiedliche Spielansätze: Während Güssing auf Konter setzte, dominierte Grafenschachen das Spielgeschehen und war nah an einem Sieg. Nach einer torlosen ersten Halbzeit fiel die Entscheidung erst spät im Spiel, als beide Mannschaften in der zweiten Hälfte trafen und die Punkte letztlich teilen mussten.

Grafenschachen dominiert, Güssing kontert

Von Beginn an zeichnete sich ein klares Bild ab: Der SC Grafenschachen übernahm die Initiative und drängte die Gastgeber in die Defensive. Schon nach zehn Minuten hatten die Gäste ein Chancenplus, scheiterten jedoch immer wieder am letzten entscheidenden Pass. Der SV Güssing hielt sich derweil in der eigenen Hälfte auf und lauerte auf Kontergelegenheiten.

In der ersten Halbzeit gelang es Grafenschachen trotz spielerischer Überlegenheit nicht, ihre Chancen in Tore umzumünzen. Die Mannschaft scheiterte immer wieder an der gut organisierten Abwehr der Gastgeber, die ab und zu durch schnelle Gegenstöße für Gefahr sorgten. Bis zur Pause blieb es bei einem 0:0, obwohl beide Teams Gelegenheiten hatten, in Führung zu gehen.

Nach einem Pfostenschuss von Wenzl in der 58. Minute, der die Latte traf, war es dann der SV Güssing, der im Gegenzug erfolgreich war.

Spätes Tor sichert Unentschieden

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit einem druckvollen SC Grafenschachen. Doch es war der SV Güssing, der in der 59. Minute durch einen Konter mit 1:0 in Führung ging. Ein brillant ausgeführter Angriff, der schließlich Mark Mesko vollendet wurde, brachte die Gastgeber in Führung.

Grafenschachen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und suchte weiterhin den Weg nach vorne. In der 85. Minute belohnten sie sich schließlich für ihren Einsatz: Nach einem Eckball gelang der verdiente Ausgleich zum 1:1 durch einen Kopfball von Jörg Thier.

In der Schlussphase spitzte sich die Lage nochmals zu, als Grafenschachen eine Gelb-Rote Karte für Oliver Zankl hinnehmen musste. Trotz der numerischen Unterlegenheit hielten die Gäste dem Druck stand, und das Spiel endete nach neunminütiger Nachspielzeit mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, aber letztlich reichte es nicht für einen Sieg.

