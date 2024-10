SV Kukmirn gewinnt gegen SK Unterschützen mit 2:0

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:11

In der 10. Runde der II. Liga Süd (BGLD) gelang dem SV Kukmirn ein überzeugender 2:0-Heimsieg gegen den SK Unterschützen. Mit einem frühen Treffer von David Banjac in der ersten Halbzeit und einem späten Tor von Marko Stojak in der zweiten Hälfte sicherten sich die Gastgeber die drei Punkte. Trotz eines umkämpften Spiels und einer Gelb-Roten Karte für die Gäste, blieben die Spieler von SV Kukmirn fokussiert und entschieden die Partie für sich.

Führungstreffer in der ersten Halbzeit

Der SV Kukmirn startete die Begegnung gegen den SK Unterschützen mit viel Selbstvertrauen. Die Gastgeber zeigten von Beginn an, dass sie gewillt waren, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Dies zahlte sich in der 41. Minute aus, als David Banjac das erste Tor der Partie erzielte. Mit einem präzisen Schuss brachte er den SV Kukmirn mit 1:0 in Führung und sorgte so für einen beruhigenden Vorsprung zur Halbzeitpause.

Der SK Unterschützen versuchte daraufhin, den Druck zu erhöhen, um schnell zum Ausgleich zu kommen. Doch die Abwehr des SV Kukmirn stand sicher und ließ kaum gefährliche Situationen zu. Die Gäste hatten Mühe, sich durch die kompakte Defensive zu kämpfen, und so blieb es beim Halbzeitstand von 1:0 für die Heimmannschaft.

Entscheidung in der Schlussphase

Nach der Pause änderte sich das Bild auf dem Platz kaum. Der SV Kukmirn behielt die Kontrolle und machte es dem SK Unterschützen schwer, ins Spiel zurückzufinden. Die Gastgeber zeigten eine disziplinierte Leistung und ließen den Ball geschickt durch die eigenen Reihen laufen. In der 80. Minute war es dann Marko Stojak, der die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Mit einem gekonnten Abschluss erhöhte er auf 2:0 und brachte die SV Kukmirn-Fans zum Jubeln.

Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit gerieten die Gäste in weitere Schwierigkeiten, als Martin Kaippel in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Dies bedeutete eine weitere Schwächung für den SK Unterschützen, der nun in Unterzahl agieren musste. In den verbleibenden Minuten der Nachspielzeit konnten sie dem Spiel keine Wendung mehr geben.

Der Schlusspfiff ertönte schließlich nach 96 Minuten, und der SV Kukmirn feierte einen verdienten 2:0-Erfolg.

II. Liga Süd: Kukmirn : Unterschützen - 2:0 (1:0)

80 Marko Stojak 2:0

41 David Banjac 1:0

Details

