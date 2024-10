SV Eberau zelebriert klaren Heimsieg gegen UFC Markt Allhau

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:12

In einem spannenden Spiel der 10. Runde der II. Liga Süd (BGLD) setzte sich der SV Eberau eindrucksvoll gegen den UFC Markt Allhau mit 5:1 durch. Die Heimmannschaft überzeugte mit einer starken Leistung, besonders in der zweiten Halbzeit, und konnte den Gegner letztendlich deutlich in die Schranken weisen. Der Halbzeitstand von 1:1 ließ zunächst ein ausgeglichenes Spiel vermuten, doch die Gastgeber drehten nach der Pause richtig auf und sicherten sich mit vier weiteren Treffern den Sieg.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Der SV Eberau startete stark in die Partie und setzte die Gäste früh unter Druck. Bereits in der 15. Minute gelang Maximilian Mayer der Führungstreffer zum 1:0 für die Gastgeber. Mayer zeigte mit einem präzisen Abschluss seine Treffsicherheit und belohnte die Bemühungen seines Teams mit dem ersten Tor des Spiels. Doch der UFC Markt Allhau fand schnell eine Antwort. In der 28. Minute nutzte Olivér László Tihanyi die Gelegenheit, um per Elfmeter auszugleichen.

Die restliche Zeit der ersten Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen, beide Teams hatten ihre Chancen, doch es blieb beim Unentschieden zur Pause. Die Zuschauer erwarteten gespannt, wie die Mannschaften in der zweiten Halbzeit reagieren würden.

Torflut von SV Eberau in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel nahm der SV Eberau das Heft in die Hand und dominierte das Spielgeschehen. In der 56. Minute erzielte Mate Hanzl mit einem beeindruckenden Distanzschuss aus der eigenen Hälfte das 2:1. Dieses Tor verlieh dem Team von Eberau zusätzlichen Schwung, und nur sechs Minuten später baute Maximilian Mayer die Führung mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 weiter aus.

Die Gastgeber ließen nicht nach und hielten den Druck aufrecht. In der 72. Minute brillierte erneut Mate Hanzl, als er einen traumhaften Freistoß unter die Latte versenkte und das 4:1 markierte. Mit diesem Treffer stellte er eindrucksvoll seine Schussqualitäten unter Beweis und untermauerte die Überlegenheit seines Teams an diesem Tag.

Den Schlusspunkt setzte Niko Urbauer in der 75. Minute mit dem 5:1, das endgültig alle Hoffnungen der Gäste auf ein Comeback zunichte machte. Urbauer vollendete einen schönen Spielzug und besiegelte den verdienten Sieg für den SV Eberau.

Das Spiel endete mit einem klaren 5:1 für die Heimmannschaft, die damit eindrucksvoll ihren Anspruch auf die vorderen Tabellenplätze unterstrich. Die starke Leistung, insbesondere in der zweiten Halbzeit, zeigte das Potenzial des Teams und ließ die Fans jubeln.

II. Liga Süd: Eberau : Markt Allhau - 5:1 (1:1)

75 Niko Urbauer 5:1

72 Mate Hanzl 4:1

62 Maximilian Mayer 3:1

56 Mate Hanzl 2:1

28 Olivér László Tihanyi 1:1

15 Maximilian Mayer 1:0

