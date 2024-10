Olbendorf holt per Comeback einen Punkt beim ASV Tobaj

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:13

In einem kurzweiligen Aufeinandertreffen in der II. Liga Süd (BGLD) trennten sich der ASV Tobaj und Olbendorf mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften kämpften hart und boten den Zuschauern ein unterhaltsames Spiel. Nach einer torlosen ersten Halbzeit entwickelte sich die Partie in der zweiten Hälfte zu einem echten Krimi, in dem es Tore, Lattentreffer und einige umstrittene Szenen gab.

Tore erst nach der Pause - Doppelschlag der Hausherren

In der ersten Halbzeit blieb es trotz einiger Chancen auf beiden Seiten torlos. Der ASV Tobaj hatte eine große Möglichkeit nach einer Ecke in der 34. Minute, konnte diese jedoch nicht nutzen. Kurz darauf traf Olbendorf die Latte, was ein frühes Zeichen für ihre Gefährlichkeit war. Die Gäste aus Olbendorf wirkten in dieser Phase insgesamt etwas gefährlicher, konnten aber ebenfalls nicht einnetzen.

Nach der Pause änderte sich das Bild. Der ASV Tobaj startete fulminant in die zweite Hälfte und ging bereits in der 48. Minute in Führung. Denis Svaljek erzielte das 1:0 per Kopf, nachdem er eine präzise Ecke von Robin Bleyer verwertete. Nur drei Minuten später war es erneut Bleyer, der auf 2:0 erhöhte. Mit einem kraftvollen Schuss ließ er dem Torhüter von Olbendorf keine Chance und erhöhte den Vorsprung der Gastgeber.

Olbendorf schlägt zurück

Doch Olbendorf gab nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 63. Minute verkürzte Jakov Ascic den Rückstand auf 2:1. Sein Schuss wurde glücklich abgefälscht und landete im Netz, was die Hoffnung der Gäste wiederbelebte. Nur drei Minuten später sorgte Mislav Komorski für den Ausgleich. Mit einem abgerissenen Schuss stellte er das Spiel auf den Kopf und brachte Olbendorf zurück auf Augenhöhe.

Die Schlussphase des Spiels war von Dramatik geprägt. Der ASV Tobaj hatte in der 90. Minute Pech, als ein Lattentreffer von Schendl den möglichen Siegtreffer verhinderte. Die sechsminütige Nachspielzeit brachte keine weiteren Tore, sodass das Spiel mit einem gerechten 2:2 endete.

II. Liga Süd: ASV Tobaj : Olbendorf - 2:2 (0:0)

66 Mislav Komorski 2:2

63 Jakov Ascic 2:1

51 Robin Bleyer 2:0

48 Denis Svaljek 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.