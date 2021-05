"Hofft auf einen guten Start" Obmann Schmidt, SV Steinberg im Interview

Details Donnerstag, 06. Mai 2021 08:08

Nach acht Monaten Untätigkeit und dem zweiten Abbruch der Fußballsaison im Amateurfußball ist es am 19. Mai 2021 endlich so weit, es darf wieder in Gruppen trainiert werden, natürlich mit den vorgegebenen Auflagen und einem Start der Meisterschaft ab 30. Juli 2021 steht voraussichtlich nichts mehr im Wege, außer die Infektionszahlen schnellen wieder in die Höhe Ligaportal.at hörte sich bei einigen Funktionären der II. Ligen um, wie sie den Lockdown bis zum heutigen Tag überstanden haben, welche Planungen sie bis zum Meisterschaftsbeginn haben und wie die Vorbereitungen aussehen.

Dieses Mal steht uns der Obmann vom Tabellenführer der Abbruchsaison, dem SV Steinberg, Manfred Schmidt, Rede und Antwort und gibt uns Einblicke zum Status-Quo seiner Mannschaft.

Ligaportal: Wie stehen Sie zum heiß diskutierten Thema Abbruch vs. Fortführung der Saison?

Schmidt: „Der Abbruch der Saison war die einzige richtige Möglichkeit, es gab keine Alternative, die Herbstsaison zu Ende zu spielen.“

Ligaportal: Wie sehen die Planungen für die nächsten Wochen/Monate aus? Werden bereits Termine für Testspiele vereinbart?

Schmidt: „Wir werden bis Ende Mai das Training auf freiwilliger Basis absolvieren, im Juni wird trainiert und Anfang Juli wird mit den Testspielen begonnen, das Training wird nicht unterbrochen, die Spieler sind alles Amateure und können auch im August in den Urlaub gehen, wenn sie ihn schon geplant haben.“

Ligaportal: Sind nach der langen Pause Probleme im Nachwuchs entstanden? Muss man einige Abgänge von Kindern oder Ehrenamtlichen verzeichnen?

Schmidt: „Bis zum heutigen Zeitpunkt sind keine Abmeldungen gemacht worden, es bleiben alle an Bord.“

Ligaportal: „Fühlt man sich als Verein in dieser schwierigen Phase genügend vom Staat unterstützt oder doch eher allein gelassen?

Schmidt: „Das mit dem Hilfsfond hat ganz gut funktioniert, aber es kommt darauf an, ob man wie wir Rücklagen gehabt hat, denn für Vereine mit Schulden dürfte es Probleme gegeben haben.“

Ligaportal: Wie sind die Erwartungen hinsichtlich der neuen Spielzeit, strebe sie wieder einen Platz an der Tabellenspitze an?

Schmidt: „Die II. Liga ist ziemlich ausgeglichen, wir hoffen auf einen guten Start, um dann in oberen Tabellendrittel mitspielen zu können.

Ligaportal: Ist man mit dem aktuellen Kader zufrieden oder sind noch Veränderungen geplant?

Schmidt: „Mit dem Kader sind wir zufrieden, es ist geplant, noch 1-2 junge Spieler zu holen.“

Ligaportal: Gibt es im Verein sonstige aktuelle Themen?

Schmidt: „Wir haben die Pause genutzt, um Renovierungsarbeiten auf dem Sportgelände durchzuführen.“

