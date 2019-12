SV Leithaprodersdorf: Die Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen

Details Samstag, 21. Dezember 2019 12:18

Vom letzten Tabellenplatz der Burgenlandliga startete der SV Leithaprodersdorf in die Herbstmeisterschaft, dann folgten 4 Siege und ein Remis und am 9. Spieltag hatte man die Tabellenspitze erklommen. In der heimischen LeithArena ist man eine Macht und kassierte nur eine Niederlage und man hat in der Herbstsaison die meisten Tore geschossen, verantwortlich dafür waren die drei Knipser, Patrick Mozelt, Leotrim Saliji und Florent Thaci.

Der Kader bleibt erhalten

Wie sieht Erfolgstrainer Peter Benes die Entwicklung seiner Mannschaft und welche Erwartungen hat er für die Frühjahrssaison: „Im letzten Jahr nach unserem Aufstieg wollten wir den Klassenerhalt schaffen, was uns auch mit dem 10. Tabellenplatz gelungen ist. Dieses Jahr wollten wir einen sicheren Platz im Mittelfeld der Tabelle anstreben, dass wir nun auf dem dritten Platz stehen, hat unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen, es war eine sensationelle Leistung meiner Mannschaft“. Auf die Frage, ob im Winter eine Verstärkung geholt wird, äußerte sich Benes wir folgt:“ wir sind ohne einen Zugang im Mannschaftkader in die Herbstsaison gestartet und wir werden uns im Winter nicht verstärken und mit derselben Mannschaft auch ins Frühjahr gehen werden, dass hat sich die Mannschat verdient“.

Wenn man drei schussgewaltige Spieler in der Mannschaft hat, besteht da nicht die Gefahr, dass sie von anderen Vereinen abgeworben werden? „Natürlich haben einige Spieler sehr gute Angebote von anderen Vereinen erhalten, aber alle Spieler haben die Angebote abgelehnt und bleiben dem SV erhalten. Es ist ein sehr gutes Zeichen, dass sich die Spieler auch mit mehr Geld nicht weglocken lassen, sondern auf die Kontinuität, Freundschaft, auf den Spaß und den Erfolg, den wir haben, einen großen Wert legen und der ist nur im Kollektiv möglich“.

Die Vorbereitung ist bereits voll im Gange

Wie sieht Winterpause aus, wird an einem Hallenfußballturnier teilgenommen und wann beginnen die Vorbereitungen auf die Frühjahrssaison:“ Ab dem 9. Dezember wurde mit dem Heimprogramm gestartet, jeder Spieler hat dasselbe Programm bekommen, wobei für die verletzten und angeschlagenen Spieler es individuell abgestimmt wurde. Alle sind schon sehr eifrig zu Gange und die Vorbereitung im Freien werden am 13. Januar 2020 begonnen. Für die Frühjahrssaison haben wir das Ziel, die Herbstsaison zu bestätigen und weiter auf Erfolgskurs zu bleiben. Die High-Lights der vergangenen Saison waren die Siege in Siegendorf, gegen Deutschkreuzt und Kohfidisch, das hat bewiesen, dass wir es mit allen vor uns liegenden Mannschaften in der Tabelle aufnehmen können.“

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten