Corona setzt die Burgenlandliga auf Stillstand: Der ASK Kohfidisch hofft, bald wieder zur Normalität zurückkehren können

Details Freitag, 20. März 2020 09:05

Wir alle durchleben gegenwärtig aufgrund der Corona-Krise ganz schwere Zeiten. Demzufolge rückt die wichtigste Nebensache der Welt, der Fußball, verständlicherweise auch völlig in den Hintergrund. Aufgrund dessen ist Ligaportal.at auch in Zeiten wie diesen darum bemüht, Information zu bieten bzw. Berichte zu verfassen. Zudem steht es noch völlig in den Sternen, ob bzw. wann die Frühjahrsrunde weitergeht. Wie es dann weitergeht, wie Aufstiege und Abstiege geregelt werden, ob die Saison verlängert wird, Spieltage komplett nachgeholt werden müssen. Wir stellen den Funktionären Fragen zur aktuellen Lage bzw. wie das alles im Verein gehändelt wird.

Wir befragten Obmann Franz Wagner, wie er die aktuelle Corona – Entwicklung sieht:

Ligaportal: Was sagen Sie zur aktuellen Corona-Entwicklung und sind die Maßnahmen, die die Bundesregierung trifft, gerechtfertigt?

Wagner: Mich als Selbständigen trifft die momentane Situation natürlich hart, natürlich ist die Entscheidung der Bundesregierung richtig, damit sich nicht noch mehr Leute anstecken können.

Ligaportal: Wie gehen Sie im Verein damit um? Absolvieren alle Spieler Heimtraining? Wird das überprüft? Gibt es regelmäßig telefonischen Kontakt mit den Spielern?

Wagner: Die Spieler haben ein Heim-Trainingsprogramm bekommen. Lauftraining und die Spieler rufen sich auch untereinander an, welche Einheiten sie machen, sie bleiben im regelmäßigen Kontakt untereinander

Ligaportal: Werden aktuell die Spielergehälter weiterbezahlt oder gibt es eine Sonderabsprache mit den Spielern?

Wagner: Wir habe die Spielergehälter einmal halbiert, die Spieler haben volles Verständnis dafür und dann müssen wir abwarten, wie es weitergeht, wie lange der Virus uns lahmlegt.

Ligaportal: Stehen die Sponsoren in dieser schwierigen Situation weiterhin zum Verein bzw. zu ihren Zusagen?

Wagner: Bis jetzt haben wir noch keine Rückmeldungen bekommen, dass ein Sponsor nicht bezahlen kann, aber es kamen schon Bitten, den Betrag in der nächsten Zeit in Raten zahlen zu dürfen.

Ligaportal: Welche Maßnahmen wünschen Sie sich von der Bundesregierung oder vom Burgenländischen Fußballverband, um die Vereine während bzw. nach dieser schweren Zeit zu unterstützen?

Wagner: Der Landesverband soll sich einmal rühren und nachfragen, wie es den Vereinen geht und dass sie Vorschläge machen, wie die Vereine die Krise bewältigen können. Die sollen an uns herantreten und nicht andersrum, das ist die Aufgabe eines Verbandes.

