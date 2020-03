Corona setzt die Burgenlandliga auf Stillstand: Der SC/ESV Parndorf ist finanziell in trockenen Tüchern

Details Freitag, 20. März 2020 09:11

Wir alle durchleben gegenwärtig aufgrund der Corona-Krise ganz schwere Zeiten. Demzufolge rückt die wichtigste Nebensache der Welt, der Fußball, verständlicherweise auch völlig in den Hintergrund. Aufgrund dessen ist Ligaportal.at auch in Zeiten wie diesen darum bemüht, Information zu bieten bzw. Berichte zu verfassen. Zudem steht es noch völlig in den Sternen, ob bzw. wann die Frühjahrsrunde weitergeht. Wie es dann weitergeht, wie Aufstiege und Abstiege geregelt werden, ob die Saison verlängert wird, Spieltage komplett nachgeholt werden müssen. Wir stellen den Funktionären Fragen zur aktuellen Lage bzw. wie das alles im Verein gehändelt wird.

Wir befragten Obmann Alfred Sutrich, wie er die aktuelle Corona – Entwicklung sieht:

Ligaportal: Was sagen Sie zur aktuellen Corona-Entwicklung und sind die Maßnahmen, die die Bundesregierung trifft, gerechtfertigt?

Sutrich: Es trifft uns natürlich alle sehr hart, aber die die Bundesregierung hat die richtigen Maßnahmen gesetzt, um den Virus einzudämmen

Ligaportal: Wie gehen Sie im Verein damit um? Absolvieren alle Spieler Heimtraining? Wird das überprüft? Gibt es regelmäßig telefonischen Kontakt mit den Spielern?

Sutrich: Die haben einen Heim-Trainingsplan bekommen, die Spieler wollten auch einzeln zum Fußballplatz kommen und trainieren, aber die Anlage musste gesperrt werden. Überprüft wird es nicht, denn wir kennen alle unsere Spieler und die haben unser vollstes Vertrauen, dass sie sich fit halten.

Ligaportal: Werden aktuell die Spielergehälter weiterbezahlt oder gibt es eine Sonderabsprache mit den Spielern?

Sutrich: Wir haben dank meines Vorgängers, Gerhard Milletich, genügend Rücklagen, so dass wir die Spielergehälter weiterbezahlen können, was ich auch fair finde.

Ligaportal: Gehen Sie davon aus, dass im Frühjahr gar nicht mehr gespielt wird? Wenn ja, was würde das für die Finanzen Ihres Vereins bedeuten?

Sutrich: Wie es weitergehen soll, wird der ÖFB entscheiden, ob die Meisterschaft annulliert wird oder ob im Sommer weitergespielt wird, egal wie die Entscheidung fällt, es wird immer Unzufriedene geben. Finanziell sind wir dank meines Vorgängers in trockene Tücher gebettet.

Ligaportal: Stehen die Sponsoren in dieser schwierigen Situation weiterhin zum Verein bzw. zu ihren Zusagen?

Sutrich: Bis jetzt haben wir noch keine Rückmeldungen bekommen, dass ein Sponsor absagt, aber manche haben uns mitgeteilt, dass sie zurzeit nur die Hälfte zahlen können und Gerhard Milletich hält weiterhin seine Versprechen ein.

Ligaportal: Welche Maßnahmen wünschen Sie sich von der Bundesregierung, um die Vereine während bzw. nach dieser schweren Zeit zu unterstützen?

Sutrich: Natürlich würde ich mich freuen, wenn es eine Unterstützung geben würde, aber ich bin Realist genug, das andere Prioritäten gesetzt werden müssen, um die Wirtschaft aufrecht zu erhalten.

