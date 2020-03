Corona setzt die Burgenlandliga auf Stillstand: ASK Horitschon: "Eine negative Entwicklung der Wirtschaft würde den Sport zuerst treffen"

Details Sonntag, 22. März 2020 08:55

Wir alle durchleben gegenwärtig aufgrund der Corona-Krise ganz schwere Zeiten. Demzufolge rückt die wichtigste Nebensache der Welt, der Fußball, verständlicherweise auch völlig in den Hintergrund. Aufgrund dessen ist Ligaportal.at auch in Zeiten wie diesen darum bemüht, Information zu bieten bzw. Berichte zu verfassen. Zudem steht es noch völlig in den Sternen, ob bzw. wann die Frühjahrsrunde weitergeht. Wie es dann weitergeht, wie Aufstiege und Abstiege geregelt werden, ob die Saison verlängert wird, Spieltage komplett nachgeholt werden müssen. Wir stellen den Funktionären Fragen zur aktuellen Lage bzw. wie das alles im Verein gehändelt wird.

Wir befragten Obmann Josef Spath und den Sportlichen Leiter Joel Putz wie sie die aktuelle Corona – Entwicklung sehen:

Ligaportal: Was sagen Sie zur aktuellen Corona-Entwicklung und sind die Maßnahmen, die die Bundesregierung trifft, gerechtfertigt?

Putz: Im Endeffekt war es schon sehr überraschend, wie schnell das gekommen ist und ich finde, dass die richtigen Maßnahmen der Bundesregierung zur richtigen Zeit gemacht wurden.

Ligaportal: Wie gehen Sie im Verein damit um? Absolvieren alle Spieler Heimtraining? Wird das überprüft? Gibt es regelmäßig telefonischen Kontakt mit den Spielern?

Putz: Für die Mannschaft wurde ein Heim-Trainingsprogramm für die nächsten Wochen erstellt, damit die Spieler fit sind, wenn es wieder losgehen wird, obwohl ich glaube, dass im Frühjahr nicht mehr gespielt wird. Natürlich besteht ein regelmäßiger Kontakt zwischen Trainer, sportlicher Leitung und Spieler.

Ligaportal: Werden aktuell die Spielergehälter weiterbezahlt oder gibt es eine Sonderabsprache mit den Spielern?

Spath: Wir haben alle Zahlungen komplett ausgesetzt, in den nächsten Tagen werden via Skyp-Konferenz mit den zuständigen Funktionären weitere Vorgangsweisen besprochen.

Ligaportal: Gehen Sie davon aus, dass im Frühjahr gar nicht mehr gespielt wird? Wenn ja, was würde das für die Finanzen Ihres Vereins bedeuten?

Putz: Wie es momentan aussieht, wird in diesem Frühjahr keine Meisterschaft mehr gespielt werden, denn wenn die Bundesliga voraussichtlich im Mai wieder starten wird, dann geht sich das mit dem Amateurvereinen zeitmäßig nicht mehr aus.

Ligaportal: Stehen die Sponsoren in dieser schwierigen Situation weiterhin zum Verein bzw. zu ihren Zusagen?

Spath: Mit den Sponsoren hat es bislang keine Kommunikation gegeben, wir haben keine Absage erhalten, unsere offenen Forderungen werden wir in der momentanen Situation nicht urgieren. Mit den meisten Sponsoren haben wir eine Halbjahreslösung und die meisten haben für das Frühjahr bereit gezahlt.

Ligaportal: Welche Maßnahmen wünschen Sie sich von der Bundesregierung, um die Vereine während bzw. nach dieser schweren Zeit zu unterstützen?

Spath: Eine Unterstützung ist immer wünschenswert, aber zuerst muss der österreichische Wirtschaftsmotor wieder angekurbelt werden, eine negative Entwicklung der Wirtschaft würde den Sport zuerst treffen.

