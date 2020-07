Die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach peilt einen einstelligen Tabellenplatz an

Details Sonntag, 19. Juli 2020 09:12

Vor dem Abbruch der Saison stand die FSG auf einem Abstiegsplatz, und niemand kann sagen, wie es für den Verein weitergangen wäre. Egal bei welchem Kartenspiel. Ob beim Poker, beim Black Jack, beim Mau Mau oder beim Knack. Die Karten werden bei jeder neuen Runde frisch gemischt. Genauso verhält es sich im Fußball. Nach der Corona-Pause, mit neuen Erkenntnissen, mischen die Mannschaften ihre Karten neu durch, in der Hoffnung für die kommende Saison das bestmögliche Blatt zu haben und nicht in der Tabelle ganz unten zu stehen. Trainer Kurt Jusits stellte sich in einem Interview den Fragen vom Ligaportal

Ligaportal: Rückblick auf die vergangenen drei Monate, haben die Spieler sich im Home-Training fit gehalten und wie war die Kommunikation zwischen den Spielern und Trainer?

Jusits: „Meine Spieler haben ein Home-Trainingsplan bekommen, von Intervall-Läufen, Regenerations-Läufen, Kräftigung aller Muskelpartien und beim ersten Gruppentraining habe ich sofort gesehen, dass die Mannschaft das Trainingsprogramm gut absolviert hat. Körperlich ist der Zustand der Spieler sehr gut, technisch aber fehlt ihnen das Balltraining, vier Monate ohne Ball, das hinterlässt Spuren“.

Ligaportal: Waren sie auf dem Transfermarkt tätig und habe sie die den Kader verstärkt?

Jusits: „Wir haben drei Spieler geholt und ich gehe davon aus, dass sie unsere Mannschaft verstärken werden“.

Ligaportal: Sie haben bereits ein Aufbauspiel gegen Lackenbach (II. Liga Mitte) gehabt, was waren ihre Eindrücke?

Jusits: „Wir haben 4:3 gewonnen, das Ergebnis stimmt aber alles andere war nicht besonders gut. Teilweise war die Leistung katastrophal, man darf in so einem Spiel keine drei Gegentore bekommen. In der Abwehr sind uns Fehler passiert, das wird nicht einmal einer Schülermannschaft passieren“.

Ligaportal: Sind Sponsoren abhandengekommen oder sind sie dem Verein treu geblieben?

Jusits: „Alle Sponsoren sind geblieben und werden uns auch weiterhin unterstützen, das ist eine gewisse Beruhigung für die Zukunft“.

Ligaportal: Welche Ziele und Erwartungen haben sie für die kommende Saison?

Jusits: „Unsere Ziele sind ein einstelliger Tabellenplatz, sofern wir unser Abwehrverhalten verändern und ohne Verletzungen bleiben“.

Ligaportal: Wie ist ihr Bauchgefühl bezüglich der kommenden Meisterschaft, kann sie zu Ende gespielt werden oder wird es einen Abbruch der Meisterschaft geben.

Jusits: „Ich bin nicht sehr zuversichtlich, ich hoffe nicht, dass das passiert, was ich denke, warten wir ab, wenn im August 80% der Urlauber zurückkommen, denn die Bevölkerung verhält sich schon wieder ganz normal, als hätte es kein Corona gegeben und das ist meiner Meinung noch viel zu früh“.

Zugänge:

Lukas Kubus (Kottingbrunn), Andreas Spadt (Mattersburg Amateure), Muhammed Keskin (Mauerwerk)

Abgänge:

Fabian Zolles (Oberpullendorf), Alen Gluhak (Draßburg 1b), Sebastian Pojer (Bad Gleichenberg), Timo Kratky (Mattersburg Amateure), Johannes Kutrovats (Horitschon).

