Kohfidisch will die Leistungen der letzten Saison bestätigen

Details Dienstag, 21. Juli 2020 08:54

Bis zum Abbruch der Saison stand der ASK Kohfidisch auf einem hervorragend 3. Tabellenplatz, eine Position, mit der niemand im Verein gerechnet hatte. Nun werden die Karten neu gemischt, bei den Transferzugänge hat man auf die Jugend gesetzt und man startet mit einer gewissen Euphorie in die neue Saison. Ligaportal befragte den Sportlichen Leiter Paul Toth, wie die Corona-Pause bewältigt wurde und welche Ziele man für die Zukunft hat:

Ligaportal: Rückblick auf die vergangenen drei Monate, haben die Spieler sich im Home-Training fit gehalten und wie war die Kommunikation zwischen den Spielern und Trainer?

Toth: "Die ersten 6 Wochen nach dem Abbruch haben wir Pause gemacht, es hat für unsere Spieler kein Home-Trainingsprogramm gegeben, jeder sollte sich selbst fit halten. Anschließend war das Gruppentraining auf freiwilliger Basis und seit drei Wochen sind wir wieder im vollen Training, die Mannschaft ist in guter körperlicher Verfassung und haben bereits zwei Vorbereitungsspiele absolviert".

Ligaportal: Auf der Transferliste stehe zwei junge Spieler, setzt der Verein in Zukunft auf die Jugend?

Toth:" Mit Dominik Farkas haben wir einen Spieler von Oberwart 1b als Kaderspieler geholt, Fabian Paukovits war bereits in unserem Verein, bevor er eine Ausbildung in der FAC Akademie machte und nun zurück gekehrt ist und der dritte Neuzugang, Valentin Gabriel (AKA Burgenland U18) hatte großes Pech, er hat sich in der ersten Woche die Achillessehne gerissen und fällt für lange Zeit aus. Leider hatten wir auch den Abgang eines Leistungsträgers, Jürgen Pfahnl verlässt uns aus familiären Gründen nach Rechnitz".

Ligaportal: Sind Sponsoren abhandengekommen oder sind sie dem Verein treu geblieben?

Toth: "Wir habe in diesem Sinne keine richtigen Sponsoren, wir bekommen Spenden von einheimischen Firmen, der Bevölkerung und die Einnahmen aus diversen Festen, die aber wegen Corona ins Wasser gefallen sind. Sollte es bei den Bestimmungen bleiben, dass nur 200 Zuschauer pro Heimspiel zugelassen werden, dann wird es in Zukunft sehr schwierig werden".

Ligaportal: Welche Ziele und Erwartungen habt ihr für die kommende Saison

Toth: "Die letzte Saison ist natürlich für uns optimal verlaufen, auch für die Zukunft bin ich optimistisch, dass wir wieder im ersten Drittel der Tabelle landen werden. Wir haben ein sehr gutes Kollektiv in der Mannschaft, haben Spieler, die eine Partie entscheiden können, viele einheimische Spieler in der Mannschaft und das Wort Freundschaft wird bei uns großgeschrieben".

Zugänge: Dominik Farkas (SPG Oberwart/Rotenturm), Fabian Paukovits (FAC U18), Valentin Gabriel (AKA Burgenland U18).

Abgänge: Jürgen Pfahnl (Rechnitz), Andreas Fixl (Hannersdorf), Niklas Horvath (Großpetersdorf).

