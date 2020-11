Top-Spieler der Hinrunde – Youngster Philipp Wenzl im Wordrap

Details Montag, 16. November 2020 17:01

Die Hinserie der Oberösterreich-Liga zeigte – obgleich sie früher beendet wurde, als ursprünglich erhofft – dass die Dichte an herausragenden Individualisten, Spielern, die Matches im Alleingang entscheiden können, vergleichsweise hoch ist. Deren fußballerische Qualität ist unbestritten. In einer mehrteiligen Serie nutzt Ligaportal.at nun die Gelegenheit, ausgewählte Einzelkönner aus einem anderen, persönlichen Blickwinkel zu betrachten. Nach den Goalgettern folgen nun Spieler, die im Verein in der Herbstmeisterschaft hervorragend gespielt haben, nach Christoph Saurer und Florian Frithum es geht weiter mit einem Youngster, es ist der knapp 18jährige Philipp Wenzl, ein vielversprechender Mittelfeldakteur mit tollen Anlagen, er kann auf verschiedenen Positionen spielen, hat einen tollen linken Hammer und er hat viel dazu beigetragen, dass der SV Sankt Margarethen die Herbstserie auf einem überraschenden 5. Tabellenplatz beendet hat.

SV St. Margarethen: Ein sehr gut geführter Verein mit Tradition

Trainer Roman Fennes: Er kann sehr gut mit jungen Spielern umgehen, was ein Vorteil für mich ist und er kommt gut in der Mannschaft an.

Regionalliga: Mein Ziel ist es, immer weiter nach oben zu kommen

Abbruch der Hinrunde: Sehr Schade

Von diesem Spieler der deutschen Bundesliga schaue ich mir etwas ab: Joshua Kimmich

Erneuter Lockdown: War absehbar

Diese TV- Serie schaue ich aktuell: Navy CIS

Lieblings-App: Instagram

Sportarten neben Fußball: Radfahren, Joggen

Vorbild in meiner Kindheit: David Alaba

Lieblingsfilm: Habe ich keinen

Im Training spiele ich ungern gegen: Thorsten Lang

Stärke: mein linker Fuß, Zweikampfverhalten

Schwäche: Rechter Fuß, Kopfball

Mein Meistertipp in

- Österreich: Salzburg

- Deutschland: Bayern München

- England: Manchester City

- Italien: Lazio Rom

- Spanien: Atletico Madrid

CL-Sieger 20/21: Manchester City

Ligaportal: Ist eine sehr gute App, ich benutze sie sehr oft um Informationen über den burgenländischen Fußball zu bekommen