Top-Trainer der Hinrunde – Maximilian Senft im Wordrap

Details Mittwoch, 09. Dezember 2020 10:18

Die Hinserie in den Amateurligen im Burgenland zeigte – obgleich sie früher beendet wurden - dass die Dichte an herausragenden Trainern vergleichsweise hoch ist. Deren taktische Qualität, fachliche Kompetenz und Motivationskünste sind unbestritten. In einer mehrteiligen Serie nutzt Ligaportal.at nun die Gelegenheit, ausgewählte Trainer aus einem anderen, persönlichen Blickwinkel zu betrachten. In diesem Teil folgt ein Wordrap mit Maximilian Senft - dem 31-jährigen Erfolgstrainer vom SC Pinkafeld, dem es in nur 4 Monaten gelang, aus einer bislang mittelmäßigen Mannschaft ein Top-Team zu formen und nach Verlustpunkten gerechnet mit Deutschkreutz gleichauf an der Tabellenspitze liegt.

SC Pinkafeld: „Ein familiärer Verein mit Visionen

Warum Fußball-Trainer geworden: „Weil es mir Spaß macht, mit Menschen zusammen zu arbeiten.“

Wie lange schon im jetzigen Verein: „4 Monate“.

Was bedeutet dieser Job für Sie: „Spieler zu begleiten und gleichzeitig eine klare Idee vom Fußball zu haben.“

Gib es eine neben dem Trainerjob einen weiteren Beruf: „Nein, gibt es nicht.“

Sich selbst als Trainer beschreiben: „Beharrlich, mutig und manchmal unangenehm.“

Was macht am Trainerjob besonders Spaß: „Zu sehen, wie sich die Spieler weiterentwickeln.“

Für welche Vereine selbst die Schnürsenkel geschnürt: Gerasdorf, Stetten, Maria Enzersdorf

Der sportlich größte Erfolg: „Als Co-Trainer der Klassenerhalt vom FC Barnsley in der Championship 2020.“

Welcher internationale Trainer ist zur Zeit der Beste für.“ Moritz Kossmann, FC Ubuntu, Südafrika.“

Zufrieden mit dem Verlauf der bisherigen Meisterschaft: „Bis auf unseren schwerwiegenden Verletzungen zufrieden.“

Saisonziel für das Frühjahr: „Wir wollen ganz oben mitmischen.“

Frauenfußball ist: „Genauso Fußball wie der Männerfußball.“

Der schönste Song ist: „Schau Schatzi von Georg Danzer.“

Dieses Buch liegt auf dem Nachtkastl: „Sie belieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman.“

Das bringt mich zum Lachen: „Meine Freundin.“

Das ärgert mich: „Rassismus.“

Lebensmotto: „Gesundheit als Wert zu schätzen.“

Ligaportal: „Mein Informationsmedium für den Amateurfußball.“

Foto: Senft