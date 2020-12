Keine Weihnachtsfeier in Oberwart- dafür eine Weihnachtsbotschaft von Präsident Gerhard Horn

Details Montag, 14. Dezember 2020 15:21

Dank dem Covid19 konnte die Herbstmeisterschaft nicht zu Ende gespielt werden, jetzt fällt auch noch einer der Jahres-Höhepunkte für die Fußballspieler aus. Es findet keine Weihnachtsfeier statt, vorbei das andächtige Lauschen bei der Rede des Präsidenten/Obmannes, kein Festschmaus und auch kein Trinken bis in die frühen Morgenstunden, keine Wetten, dass man aufsteigt oder nicht absteigt, keine Freundschaftsschwüre, die spätestens auf dem Fußballfeld wieder enden. Stattdessen eine Weihnachtsbotschaft vom Oberwarter Präsidenten Gerhard Horn an die Mitglieder, Fans und Spieler des Vereines

Liebe SVO-Familie,

das nun zu Ende gehende Jahr 2020 hat uns allen sehr viel abverlangt. Die Corona-Pandemie hat die Welt an -und in Atem gehalten, und sie tut es weiterhin. Weihnachten steht bevor und - so viel lässt sich jetzt schon sagen - in diesem Jahr wird alles anders sein. Stimmungsvolle vorweihnachtliche Besuche auf Christkindlmärkten, fröhliche Weihnachtsfeiern mit Freunden und Kollegen, lang ersehnte Zusammenkünfte mit der Familie, Skiferien in den Bergen - das alles wird es in diesem Jahr nur in sehr eingeschränkter Form geben, auf einiges davon werden wir wohl ganz verzichten müssen. Weil es aufgrund der vorherrschenden Situation heuer auch die traditionelle Weihnachtsfeier der SV Klöcher Bau Oberwart nicht geben wird, möchte ich mich auf diesem Weg bei allen Funktionären und Mitarbeitern bedanken, die in dieser sehr schwierige Phase unsere Heimspiele trotz der sich laufend ändernden COVID-Präventionskonzepte mit viel Einfühlungsvermögen und Akribie perfekt umgesetzt haben.

Des Weiteren bedanke ich mich bei unseren Protagonisten, dem Trainer-Team und bei unseren "Medizinmännern“ für die in diesem problematischen Jahr geleistete Arbeit. Sportlich gesehen war es für unsere SVO leider keine Erfolgsgeschichte, die festgelegten Ziele wurden ganz klar verfehlt. Einerseits mussten Verletzungen von Schlüsselspielern weggesteckt werden, zum anderen fehlte manchmal der nötige "Killerinstinkt", um die nötigen Erfolge einzufahren. Ein ganz großes Dankeschön ergeht an die Partner, Sponsoren und Gönner unseres Vereins, die uns trotz des Ausfalls vieler Spiele und Veranstaltungen immer die Treue gehalten haben. Vielen Dank -ihr seid einfach großartig.

Und last, but not least: Ein großer Dank geht an euch, liebe SVO-Fans. Ihr seid trotz der Auflagen, Verordnungen und schwierigen Rahmenbedingungen zahlreich ins Stadion gekommen und habt eure und unsere SV Oberwart tatkräftig unterstützt. Ich hoffe, dass wir im neuen Jahr zu einer gewissen Normalität zurückkehren, dass wir so schnell wie möglich das Mannschaftstraining und die Meisterschaft fortführen und unsere SV Klöcher Bau Oberwart wieder in die Erfolgsspur bringen können. Ich wünsche allen ein schönes und familiäres Weihnachtsfest, sowie viel Glück, Erfolg und Gesundheit für das kommende Jahr 2021.Halten Sie durch und bleiben Sie gesund.

Euer Gerhard Horn.

Foto: SV Oberwart