Corona-Krise: Interview mit Johannes Pieler, Obmann SV St. Margarethen

Details Donnerstag, 14. Januar 2021 11:28

Auch wenn Corona derzeit den Sport fest im Griff hat, muss es irgendwann ja weitergehen. Die Pläne der einzelnen Landesverbände, wie sie ihre Saison zu Ende bringen möchten, unterscheiden sich. Klar ist: Alles hängt an den Vorgaben des Staates. Wahrscheinlich scheint nun aber, dass die begonnene Runde Corona bedingt wohl kaum regulär beendet werden kann. Frühestens Ende April dürfte eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs realistisch sein. Schließlich braucht es auch einen gewissen Vorlauf an Trainingseinheiten, um die Gesundheit der Aktiven nicht zu gefährden.

Ligaportal befragte die verantwortlichen Vereins- Funktionäre aller Ligen und Klassen im Burgenland, wie sie die momentane Situation sehen: Heute steht uns Obmann Johannes Pieler vom SV St. Margarethen Rede und Antwort.

Ligaportal: Wie war man mit dem Verlauf der Herbstsaison zufrieden?

Pieler: „Wir haben alle Spiele bestritten und sind gut aus der Situation gekommen.“

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein, wie geht man mit der Ungewissheit um, ob und wann wieder gespielt werden kann.

Pieler: „Wir sind alle im ständigen Kontakt über die sozialen Netzwerke und Spieler hoffen, dass es endlich wieder losgeht, denn ihnen wird es langsam fad nur zuhause herumsitzen“.

Ligaportal: Können Sie den Stopp des Fußball-Unterhauses Ende Oktober ohne Vorwarnungen nachvollziehen? Das Ansteckungsrisiko im Freien ist ja aufgrund des sog. „Verdünnungseffektes“ praktisch gleich null.

Pieler: „Die Art und Weise kann ich nicht nachvollziehen, wir haben am Donnerstag noch gegen Ritzing gespielt und am Freitag dann das kurzfristige Ende des Spielbetriebes. Die Vereine müssen ja vor den Begegnungen für die Kantine einkaufen, da kann man nicht so einfach alles kurzfristig stoppen“.

Ligaportal: Hat man im Herbst Corona-bedingt mit deutlich weniger Zuschauern das Auslangen finden müssen, daraus resultierend kam es auch zu Umsatzeinbußen. Haben die Spieler auf Gehälter verzichtet?

Pieler: „Die Spieler haben sich sehr loyal gegenüber dem Verein verhalten und sind uns entgegengekommen“

Ligaportal: Hat Ihr Verein bereits Unterstützungszahlungen vom Staat erhalten?

Pieler: „Ja, haben wir, diese ganze Aktion hat unser Steuerberater in die Wege geleitet.“

Ligaportal: Rechnet man im Winter mit Transferbewegungen?

Pieler: „Nein, haben wir nicht vor, außerdem hat uns noch kein Spieler gesagt, dass er den Verein verlassen möchte.“

Ligaportal: Denken Sie, dass – anders als im Frühjahr 2020 – im Frühjahr 2021 gespielt werden kann, also ab März oder April?

Pieler: „Ich glaube schon, dass im Mai oder Juni die Herbstmeisterschaft zu Ende gespielt wird, damit sie gewertet werden kann und es Auf- und Absteiger geben wird“.

Ligaportal: Wir danken für das Gespräch und wünschen Ihnen und Ihrem Verein für die Zukunft alles Gute.