SV Leithaprodersdorf: Einstelliger Tabellenplatz ist das Ziel

Details Dienstag, 08. Juni 2021 10:11

Die letzte abgebrochene Saison beendete der SV Leithaprodersdorf auf einem nichtbefriedigenden elften Tabellenplatz, mit einem verstärkten Kader will man nun in der kommenden Saison einen einstelligen Tabellenplatz in Angriff nehmen.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Peter Benes, SV Leithaprodersdorf:

Ligaportal: Wie steht es um den Fitnesszustand der Spieler? Haben alle Akteure ihre Home-Trainings in ausreichendem Maße absolviert? Wie ist Ihr Eindruck diesbezüglich?

Benes: "Vom Gewicht und Ausdauer sind sie in guter Verfassung, aber das Fußballspielen kann man im Home -Training nicht praktizieren und da gibt es noch einiges aufzuholen, bis sie wieder so weit sind, wie es vor dem Lockdown war."

Ligaportal: Gibt es neue Transfers? Wenn ja, welche?

Benes: "Dejan Lukic, Stürmer ASK Horitschon, Manuel Kassal, Torhüter Oberpetersdorf/Schwarzenb, Bastian Gludovacz, Reaktiviert"

Ligaportal: An welchen Positionen gibt es aktuell noch Handlungsbedarf?

Benes: „Der Kader ist auf jeden Fall verbessert gegenüber der abgebrochenen Herbstsaison, ein zentraler Mittelfeldspieler wäre noch mein Wunsch, aber es ist natürlich immer eine Geldfrage, ob es sich realisieren lässt.“

Ligaportal: Gehen Sie davon aus, dass die kommende Saison 2021/2022 bis zum Ende gespielt wird, oder rechnen Sie mit neuerlichen Lockdowns im Winter / Frühjahr (Stichwort: Virus-Mutationen)?

Benes: „Ich war bei den letzten beiden Lockdowns immer optimistisch, ist aber schiefgegangen, nun bin ich wieder optimistisch und aufgrund der Impffortschritte, meine Spieler sind teilweise auch schon geimpft, wird die Saison ohne Corona-Zwischenfälle zu Ende gespielt werden.“

Ligaportal: Was trauen Sie Ihrer Mannschaft in der kommenden Saison zu?

Benes:"Ein einstelliger Tabellenplatz wäre wünschenswert, mit Kohfidisch, St. Margarethen und Bad Sauerbrunn werden wir darum kämpfen müssen.“

Ligaportal: Wer sind für sie die Favoriten in der Burgenlandliga?

Benes: „Siegendorf, Deutschkreutz, Oberwart, Pinkafeld.“

Ligaportal: Wer wird Europameister?

Benes: „Ich tippe auf Frankreich“

Ligaportal: Wie gefällt Ihnen die brandneue Ligaportal-App? Schon runtergeladen und getestet?

Benes: „Ja, habe ich, gefällt mir sehr gut, übersichtlich und immer aktuell.“

Ligaportal: Wie steht es um den Nachwuchs? Wissen Sie konkret, wie viele Ihrer NW-Kicker mit dem Fußballspielen aufgehört haben?

Benes: „Im Gegenteil, wir haben einen enormen Zulauf und haben mehr Nachwuchsspieler auf dem Trainingsgelände als vor dem Lockdown“

Ligaportal: Welche Vorbereitungsspiele sind geplant und wann finden diese statt?

Die Vorbereitungsspiele

Benes: "Wir haben am 19. Mai mit dem Training begonnen und 10 Tage später das erste Testspiel gehabt, das Spiel gegen Traiskirchen war eine Klasse zu hoch für uns, aber meine jungen Burschen haben gesehen, woran sie noch zu arbeiten haben, von dem her war es ein guter Test. Nachfolgend die weiteren Testspiele:"

Fr., 11.06.21 19:30 Neufeld an der Leitha (2. Klasse Nord) LeithArena

Di., 15.06.21 18:30 ASK-BSC Bruck/Leitha (Regionalliga Ost) LeithArena

10 Tage Pause, Möglichkeit für die Spieler einen Kurzurlaub zu buchen

Fr., 02.07.21 19.00 Schattendorf ( II. Liga Mitte ) in Schattendorf

Fr., 09.07.21 19.30 Wimpassing (II. Liga Nord) in Wimpassing

Di.,13.07.21 19.30 Pötsching ( 1. Klasse Mitte) LeithArena

Fr., 16.07.21 19.30 Rohrbach ( Landesliga) LeithArena

Fr., 23. 07.21 18.00 BFV Cup ASV Neudorf-Parndorf : SV Leithaprodersdorf