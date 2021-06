ASKÖ Klingenbach peilt Platz im Tabellenmittelfeld an

Details Dienstag, 15. Juni 2021 07:33

Seit seinem Aufstieg in die Burgenlandliga im Jahr 2019 konnte der ASKÖ Klingenbach keine Saison zu Ende spielen, niemand konnte die Stärke des Vereins richtig einschätzen. Für diese Saison hat Trainer Wolfgang Hatzl als Ziel einen sicheren Platz im Mittelfeld der Tabelle angegeben. Einen Abgang bedauert man in Klingenbach, Obmann Dominik Dihanich hat mit 31 Jahre sein Karriere-Ende bekanntgegeben, war er doch eine große Stütze für die Kampfmannschaft und Organisator in der Defensive.

Ligaportal.at fragte Wolfgang Hatzl, Trainer ASKÖ Klingenbach, wie er die kommende Saison für seine Mannschaft sieht.

Ligaportal: Wie steht es um den Fitnesszustand der Spieler? Haben alle Akteure ihre Home-Trainings in ausreichendem Maße absolviert? Wie ist Ihr Eindruck diesbezüglich?

Hatzl: „Man hat schon gesehen, dass alle etwas gemacht haben, wir haben das Koordiniert mit Trainingseinheiten. Bis Anfang Juni haben wir das Training auf freiwilliger Basis gemacht und es war erstaunlich, wie viele Spieler dran teilgenommen haben. Aber die fußballphysische Belastung ist doch was ganz anderes als Ausdauertraining und da sind wir auf dem besten Weg, diesen Mangel aufzuholen.“

Ligaportal: Gibt es neue Transfers?

Hatzl: „Ja, wir haben folgende Spieler verpflichtet:“

Pascal Pudek, Siegendorf, Mirel Radonic, ASK Marz, Stefan Schindler, St. Georgen/Eisenstadt, Lady Frantisek, Slowakei,

Ligaportal: Gehen Sie davon aus, dass die kommende Saison 2021/2022 bis zum Ende gespielt wird, oder rechnen Sie mit neuerlichen Lockdowns im Winter / Frühjahr (Stichwort: Virus-Mutationen)?

Hatzl: „Ich bin ein vorsichtiger Optimist, ich hoffe doch, dass wir es aufgrund der Impfungen schaffen werden, endlich eine Saison zu Ende spielen.“

Ligaportal: Was trauen Sie Ihrer Mannschaft in der kommenden Saison zu?

Hatzl: „Wir streben einen gesicherten Mittelfeldplatz in der Tabelle an, in der letzten Saison hatten wir Startschwierigkeiten, da wir zu Beginn etliche Titelaspiranten als Gegner hatten, als es dann für uns zum Laufen anfing, wurde die Saison abgebrochen.“

Ligaportal: Wer sind die Favoriten in der Burgenlandliga

Hatzl: „Der große Favorit für mich ist Siegendorf, aber auch Deutschkreutz, Pinkafeld und Oberwart ist einiges zuzutrauen.“

Ligaportal: Wer wird Europameister?

Hatzl: „Mein Tipp wäre Frankreich.“

Ligaportal: Welche Vorbereitungsspiele sind geplant und wann finden diese statt?

Hatzl: „Folgende Vorbereitungsspiele sind geplant:“

Fr., 25.06.21 19:00 Wiener Viktoria (Regionalliga Ost) Grenzstadion Klingenbach

Fr., 02.07.21 19:30 SV 7023 Z-S-P (II. Liga Mitte) Grenzstadion Klingenbach

Sa., 10.07.21 offen SK Pama ( II. Liga Nord) offen

Di.,13.07.21 19.00 Weikersdorf (2.Klasse Steinfeld) Weikersdorf

Fr., 16.07.21 19:00 A11 - R.Oberlaa (2. Landesliga) Grenzstadion Klingenbach

Di., 20.07.21 20:00 Breitenau/Schw. (2. Landesliga Ost) Breitenau/ Steinfeld-ARENA

Fr., 23.07.21 19:00 USV Scheiblingkirchen-Warth (1. Landesliga) Pittentalstadion Scheiblingkirchen