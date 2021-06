FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach auf Suche nach Offensivakteur

Details Dienstag, 15. Juni 2021 10:13

Mit einem großen 12 Punktevorsprung ist FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach in der Saison 2018/19 in die Burgenlandliga aufgestiegen, danach wurden die beiden Saisonen Corona bedingt abgebrochen, man platzierte sich immer im unteren Tabellendrittel. Am 25.09.2020 verpflichtete man Markus Schmidt, den Co-Trainer vom SV Mattersburg, in der Hoffnung, dass man vom Tabellenende wegkommt und sich im Mittelfeld positionieren kann, aber nach vier Spielen mit seiner Mannschaft wurde die Meisterschaft abgebrochen, zu kurz, um eine Beurteilung seiner Leistung abzugeben.

Ligaportal.at fragte Markus Schmidt, Trainer FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach, wie er die kommende Saison für seine Mannschaft sieht.

Ligaportal: Wie steht es um den Fitnesszustand der Spieler? Haben alle Akteure ihre Home-Trainings in ausreichendem Maße absolviert? Wie ist Ihr Eindruck diesbezüglich?

Schmidt: „Ich muss sagen, nachdem wir viele junge Spieler in der Mannschaft haben, wurden die Hausaufgaben bravourös gemeistert, die waren alle sehr fleißig. Es gibt auch ältere Spieler in unserer Mannschaft, die Aufgrund ihrer beruflichen Situation nicht so intensive das Home-Training machen konnten, aber wir haben genügend Vorbereitungszeit und dann werden wir auch diese Spieler wieder fit bekommen.“

Ligaportal: Gibt es neue Transfers? Wenn ja, welche? (Fragen nach: Vor- und Nachname, Verein, Position)

Schmidt: „Wir haben einen Tormann von der AKA Mattersburg geholt, Andreas Zehetbauer, sowie Julian Schöll, einen Nachwuchsspieler. Des Weiteren kommen Timo Kratky und Lucca Klee, beide Wiener Neustadt und Fabian Szabo aus Forchtenstein.“

Ligaportal: An welchen Positionen gibt es aktuell noch Handlungsbedarf?

Schmidt: „Sollte sich in der Offensive noch etwas ergeben, werden wir zuschlagen, aber nicht um jeden Preis.“

Ligaportal: Gehen Sie davon aus, dass die kommende Saison 2021/2022 bis zum Ende gespielt wird, oder rechnen Sie mit neuerlichen Lockdowns im Winter / Frühjahr (Stichwort: Virus-Mutationen)?

Schmidt: „Das kann niemand voraussagen, wir können nur hoffen, dass dieses Mal die Saison zu Ende gespielt werden kann. Derzeit sieht es ganz gut aus, die Infektionszahlen sind niedrig und geben zur Hoffnung Anlass.“

Ligaportal: Was trauen Sie Ihrer Mannschaft in der kommenden Saison zu?

Schmidt: „Zuerst wollen wir darauf schauen, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wir haben eine junge Mannschaft und es hängt viel davon ab, wie wir in die Meisterschaft starten, aber ein gesicherter Mittelfeldplatz sollte möglich sein.“

Ligaportal: Wer sind die Favoriten in der Burgenlandliga?

Schmidt: „Das gibt es mehrere Mannschaften, Siegendorf ist der große Favorit, danach kommt Bad Sauerbrunn, die haben sich gut verstärkt, Deutschkreutz und Pinkafeld werden auch oben mitmischen.“

Ligaportal: Wer wird Europameister?

Schmidt: „Es gibt etliche Mannschaften, die für den Titel in Frage kommen, ich möchte mich da nicht auf eine Mannschaft festlegen.“

Ligaportal: Welche Vorbereitungsspiele sind geplant und wann finden diese statt?

Schmidt: „Folgende Vorbereitungsspiele haben wir geplant:“

Fr., 18.06.21 19:00 Forchtenstein (II. Liga Mitte) Oberpetersdorf

Sa., 25.06.21 11.00 Lockenhaus (II: Liga Mitte) Oberpetersdorf

Fr., 02.07.21 19:30 Oberpullendorf (II. Liga Mitte) Fenyös-Stadion Oberpullendorf

Di., 06.07.21 19.00 Neutal (II. Liga Mitte) Oberpetersdorf

Fr., 09.07.21 19.00 Wiener Neustadt, in Wiener Neustadt

Fr., 23.07.21 19.00 Traiskirchen in Traiskirchen