Der ASKÖ Kohfidisch will sich auf einstelligen Tabellenplatz etablieren

In den letzten drei Saisonen erlebte der ASKÖ Kohfidisch eine Berg- und Talfahrt der Platzierungen, 2019 knapp dem Abstieg entgangen, nur weil Parndorf aus der Regionalliga gekommen ist und dessen zweite Mannschaft nicht mehr in der Burgenlandliga spielen durfte. In der ersten Abbruchsaison wurde für alle überraschend auf dem dritten Tabellenplatz beendet, im darauffolgenden Jahr fand man sich nahe dem Abgrund auf Platz 13. Für die kommende Saison rechnet Paul Toth mit einem Platz im gesicherten Mittelfeld.

Ligaportal.at fragte Paul Toth, sportlicher Leiter ASKÖ Kohfidisch, wie er die kommende Saison für seine Mannschaft sieht.

Ligaportal: Wie steht es um den Fitnesszustand der Spieler? Haben alle Akteure ihre Home-Trainings in ausreichendem Maße absolviert? Wie ist Ihr Eindruck diesbezüglich?

Toth: „Alle nicht, es gibt schon ein paar Spieler, die viel nachholen müssen, man merkt schon, dass fast acht Monate kein Mannschaftstraining war. Wir haben jetzt, seit es möglich war, mit dem Mannschafttraining begonnen und man merkt von Training zu Training, dass etwas weitergeht, auch wenn die Spieler etwas müde waren.“

Ligaportal: Gibt es neue Transfers? Wenn ja, welche? (Fragen nach: Vor- und Nachname, Verein, Position)

Toth: „Wir haben folgende Spieler verpflichtet: Adrian Baldauf, ASK Jabing, Nik Wukitsevits SpG Oberwart/Rotenturm, Valentin Gabriel, Reaktiviert, Andreas Fixl, retour von Rannersdorf.“

Ligaportal: An welchen Positionen gibt es aktuell noch Handlungsbedarf?

Toth: „An und für sich sind wir komplett, wir hatten kaum Abgänge und junge Spieler rücken in die Kampfmannschaft auf.“

Ligaportal: Gehen Sie davon aus, dass die kommende Saison 2021/2022 bis zum Ende gespielt wird, oder rechnen Sie mit neuerlichen Lockdowns im Winter / Frühjahr (Stichwort: Virus-Mutationen)?

Toth: „Kommen kann immer etwas, aber ich glaube nicht, dass die Meisterschaft noch einmal unterbrochen wird, mit dem Impfen und Testen wird ja viel gemacht und es gibt ja fast keine neuen Infektionen im Burgenland.“

Ligaportal: Was trauen Sie Ihrer Mannschaft in der kommenden Saison zu?

Toth: „Vom Kader her sind wir gut aufgestellt, es kommt auf den Beginn an, aber einen gesicherten Mittelfeldplatz müsste meine Mannschaft schaffen. Den dritten Tabellenplatz in der ersten Abbruchsaison darf man nicht zu hoch aufwerten, wir hatten einen guten Start, keine verletzten Spieler und manchmal war das Glück mit einem LUCKY PUNCH auf unserer Seite.“

Ligaportal: Wer sind die Favoriten in der Burgenlandliga

Toth: „Siegendorf ist für mich der Titelfavorit, gefolgt von Oberwart, Pinkafeld und Parndorf.“

Ligaportal: Wer wird Europameister?

Toth: „Ich tippe auf England oder Frankreich.“

Ligaportal: Welche Vorbereitungsspiele sind geplant und wann finden diese statt?

Toth: „Wir haben folgende Vorbereitungsspiele geplant:“

Sa., 26.06.21 18:30 SV Stegersbach (II. Liga Süd) Kohfidisch

Di., 06.07.21 19:30 Ilzer SV (Landesliga) Kohfidisch

Fr., 02.07.21 19:00 FC Gleisdorf 09 II (Oberliga Süd Ost) Solarstadion Gleisdorf

Fr., 09.07.21 19:00 SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat. (Landesliga) Kohfidisch

Fr., 16.07.21 19:00 Fürstenfeld (Landesliga) Kohfidisch