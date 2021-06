SV Güssing: Tolle Saison und Erfolg mit der U16

Details Freitag, 18. Juni 2021 08:40

Der Güssinger Sportverein freut sich über seine 13 Neuzugänge für die neue Saison aus der eigenen U16 und bedankt sich beim letztjährigen U16-Trainerteam Christoph Herics und Zsolt Jona für die hervorragende Arbeit in der vergangenen, schwierigen Saison. Dies ist wiederum ein Beweis für die ausgezeichnete Nachwuchsarbeit im GSV und gleichzeitig die Bestätigung für die GSV-Strategie, den Talenten aus dem eigenen Nachwuchs auch im Erwachsenenfußball das Vertrauen zu schenken! Diese jungen Spieler sollen in den nächsten 2 Jahren zu Kaderspielern bzw. zu Stammspielern in der KM weiterentwickelt werden

von links nach rechts: Manolis Heindl, Andre Weinhofer, Mario Krasnik, Elias Baumgartner, Tobias Hafner, Manuel Skerlak, Nicolas Staudt, Nico Graf, Felix Antoni, Nico Pascal Gotzi, Alexander Gröller, Maximilian Mayer, Dominik Kienzl

"Die Burschen haben Qualität," so Trainer Christoph Herics

Die konsequente und penible Arbeit der Trainer sowie die Erkenntnis der Spieler, dass es sich lohnt, hart zu trainieren, waren schlussendlich für diesen Erfolgslauf ausschlaggebend. Für den Erfolgstrainer der U16, Christoph Herics ist die Mannschaft die beste ihrer Altersgruppe in Burgenland und „die Burschen haben Qualität, haben alles weggeschossen, was nur zum Wegschießen gab, haben nach größerem gestrebt. leider hat der Lockdown die Mannschaft gebremst.“ schwärmt der Trainer von seiner Mannschaft.

Die gesamte U16 mit dem Trainerstab: Links außen, Trainer Christoph Herics, 2.von links, U14 Trainer Martin Resner, rechts außen in der Hocke Trainer Zsolt Jona und stehend rechts außen Obmann Hannes Winkelbauer

Einige Spieler bieten sich für größere Aufgaben an

„Drei U16 Spieler werden den Verein verlassen, alle anderen werden in der U23 untergebracht und können aufgeteilt am Training der Kampfmannschaft teilnehmen. Das ist ein Zeichen der Wertschätzung des Vereins gegen über den jungen Spielern, die auch schon teilweise in den Vorbereitungsspielen mitgespielt haben. Von den Youngstern sticht besonders Maximilian Mayer hervor, der das Talent mitnimmt, Schnelligkeit hat und der bereits in der Kampfmannschaft eingesetzt wurde und im Test-Spiel gegen Heiligenkreuz zwei Tore beisteuerte. Weiters sind Tobias Hafner, Andre Weinhofer, Manuel Skerlak und Felix Antoni durchaus Spieler, die sich für größeren Aufgaben anbieten, den Kopf mitnehmen und die Einstellung in sich haben, hier kann ich etwas bewegen, die erwähnten Jungs sind Mentalitätsspieler und haben das Potenzial, in der Landesliga zu spielen, vielleicht schafft es auch der eine oder andere den Sprung in die 2. Liga. Die anderen Spieler können, wenn sie sich durchkämpfen, auch in der Landesliga landen“ so der Trainer abschließend.

Für Herics wartet nun eine neue Herausforderung, er wird Trainer der U14 und möchte die jungen Spieler ausbilden, damit sie später den Sprung in die Kampfmannschaft schaffen.

Fotos: SV Güssing