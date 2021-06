UFC Mark Allhau: Großbaustelle für Neo-Trainer Bruno Friesenbichler

Details Mittwoch, 16. Juni 2021 08:16

Der neue Trainer Bruno Friesenbichler vom UFC Markt Allhau muss eine komplett neue Mannschaft aufbauen, sieben Neuzugänge (davon vier Spieler für die U23) und sieben Abgänge haben das Mannschaftsgefüge gehörig durcheinandergewirbelt, zudem kommt noch hinzu, dass die verbliebenen Spieler konditionelle Rückstände aufweisen. Außerdem sucht man auf allen Positionen noch Spieler, welche die Mannschaft verstärken können. Aber Friesenbichler hat genug Erfahrung, wie er die Mannschaft formen und motivieren kann und auf einen gesicherten Mittelfeldplatz hinzuführen.

Ligaportal: Wie steht es um den Fitnesszustand der Spieler? Haben alle Akteure ihre Home-Trainings in ausreichendem Maße absolviert? Wie ist Ihr Eindruck diesbezüglich?

Friesenbichler: „Auf jeden Fall wurde zu wenig Home-Training gemacht, der momentane körperliche Zustand ist alles andere als ideal. Wir haben am 19. Mai mit dem Training begonnen, haben aber bis jetzt noch nicht hochintensive gearbeitet, was nach der langen Pause auch verständlich ist. Wir haben viel Technik und lockere Einheiten absolviert. Es ist eine ganz eigenartige Situation, so lange Pausen von acht Monaten kommen nur bei Langzeit-Verletzen vor.“

Ligaportal: Gibt es neue Transfers?

Friesenbichler: „Wir haben folgende Transfers getätigt:“ Robin Friesenbichler, SV Raba/Grambach, Blazenko Klaric aus Slowenien, Franz Weber, Neusiedl, Dominik Rusz, Buchschachen, Lukas Goger, Buchschachen, Tobias Ertl, Riedlingsdorf

Ligaportal: An welchen Positionen gibt es aktuell noch Handlungsbedarf?

Friesenbichler: „Wir haben noch auf allen Positionen Handlungsbedarf, in der Verteidigung, Mittelfeld und im Offensivbereich, wir sind schon mit etlichen Spielern in Verhandlung, manche haben auch schon mittrainiert, die Entscheidungen werden in den nächsten Tagen fallen.“

Ligaportal: Gehen Sie davon aus, dass die kommende Saison 2021/2022 bis zum Ende gespielt wird, oder rechnen Sie mit neuerlichen Lockdowns im Winter / Frühjahr (Stichwort: Virus-Mutationen)?

Friesenbichler: „Hoffentlich können wir die Saison zu Ende spielen und es nimmt alles wieder seinen normalen Lauf. Wir können das durch viele Impfungen auch beeinflussen.“

Ligaportal: Was trauen Sie Ihrer Mannschaft in der kommenden Saison zu?

Friesenbichler: „Wir müssen noch viel arbeiten, um dahin zu kommen, wohin wir wollen, das wird viel Zeit und Arbeit in Anspruch nehmen. Ich bin im Dezember 2020 engagiert worden und sollte die Mannschaft im Januar übernehmen, daraus wurde Corona bedingt nichts, ich habe die Mannschaft das erste Mal am 19. Mai komplett gesehen. Auf jeden Fall möchten wir den Klassenerhalt schaffen.“

Ligaportal: Wer sind die Favoriten in der Burgenlandliga

Friesenbichler: „Kann ich leider nicht sagen, dafür kenne ich die Stärke der Mannschaften in der Burgenlandliga zu wenig.“

Ligaportal: Wer wird Europameister?

Friesenbichler: „Ich würde mir England wünschen, falls es Österreich nicht schafft.“😊

Ligaportal: Wie gefällt Ihnen die brandneue Ligaportal-App? Schon runtergeladen und getestet?

Friesenbichler: „Natürlich habe ich die neue App schon runtergeladen, sehr übersichtlich und immer aktuell. Gefällt mir sehr gut.“

Ligaportal: Welche Vorbereitungsspiele sind geplant und wann finden diese statt?

Friesenbichler: „Folgende Vorbereitungsspiele sind geplant:“

Sa., 24.07.21 19:00 SV-Speed Arena Rechnitz (II. Liga Süd) Speed Arena Rechnitz

Fr., 16.07.21 19:00 Lafnitz Amateure in Markt Allhau

Sa., 10.7.21 19.00 Steinberg in Steinberg

Mi., 07.07.21 19:00 Eberau (II. Liga Süd) Eberau offen!!

Fr., 02.07.21 18:00 Rotenturm / Oberwart (II. Liga Süd) z-immobilien Arena

Di., 29.06.21 18:30 USVS Hausbauführer Rudersdorf (II. Liga Süd) Rudersdorf

Fr., 25.06.21 19:00 Stuben in Stuben

Fr., 18.06.21 19:00 FC Gleisdorf 09 (Regionalliga Mitte) Solarstadion Gleisdorf