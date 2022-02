Kurz vor Transferschluss: SV Oberwart konnte einen 23-jährigen kroatischen Verteidiger verpflichten

Details Montag, 07. Februar 2022 07:14

Die Zugänge von Goalgetter Noel Kustor (Ungarn) und Mittelfeldspieler Simon Radostits von Austria Wien stehen schon länger fest. Nun wurde der SV Klöcher-Bau Oberwart, aktueller Tabellenführer der Burgenlandliga-Liga, kurz vor Transferschluss noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv. Man sicherte sich die Dienste eines Akteurs, der zweifelsohne das Potenzial besitzt, die Aufgaben von dem in Ruhestand getretenen Laszlo Sütö zu übernehmen. Der 23-jährige Marin Agatić kommt vom kroatischen Drittligisten NK Tresnjevka Zagreb und soll die Defensive der Oberwarter verstärken. Der SV unternimmt alle Anstrengungen, um das begehrte Ziel, den Aufstieg in die Regionalliga Ost, zu erreichen. Das erste Spiel der Frühjahrssaison in Klingenbach wird der erste dafür Gradmesser sein.

Der 23-jährige Kroate hinterließ bei den Testspielen in Stegersbach und Lafnitz einen ausgezeichneten Eindruck und überzeugte die Verantwortlichen der SV Klöcher Bau Oberwart von seinen Qualitäten. Der baumlange Defensivmann übersiedelt vom kroatischen Drittligisten

NK Tresnjevka Zagreb in die höchste burgenländische Liga und soll dort nicht nur das Trikot mit der Nummer 5, sondern auch die Aufgaben von Laszlo Sütö übernehmen, der ja mit Ende der Herbstsaison seine Fußballschuhe an den berühmten Nagel gehängt hat.

Marin Agatić

Michael Benedek (SVO-Sektionsleiter):

„Nachdem es in der Winterpause so gut wie keine Chance gegeben hat, einen Spieler aus der Region zu verpflichten, wurde über diverse Kontakte Marin Agatić zu einem Testspiel eingeladen. Sowohl die sportliche Leitung der SV Klöcher Bau Oberwart als auch das Trainerteam war von der Leistung des jungen Verteidigers in den Tests gegen Stegersbach und Lafnitz sehr angetan, daher wurden in den letzten Tagen Nägel mit Köpfen gemacht und Marin Agatić verpflichtet. Der Vertrag läuft zunächst bis zum Saisonende und beinhaltet entsprechende Optionen zur Verlängerung.“

Foto: Oberwart