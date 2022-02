UFC Markt Allhau: Das Ziel bleibt ein einstelliger Tabellenplatz

Details Sonntag, 13. Februar 2022 07:47

Nach der überraschenden Trennung von Trainer Bruno Friesenbichler nach Beendigung der Herbstsaison in der Burgenlandliga beginnt beim UFC Markt Allhau eine neue Ära. Ervin Bevab wird als Spielertrainer die Mannschaft übernehmen, ihm zur Seite steht Co-Trainer Hermann Wagner. In der Winter-Transferzeit ist der beste Torschütze des UFC, Michal Kozak, nach Bad Sauerbrunn abgewandert, wie wird die ohnehin magere Torausbeute ohne den Goalgetter in Zukunft aussehen? Neben Kozak haben auch die Abwehrspieler Milan Kostic und Nikola Petric den Verein verlassen, die Zugänge kommen alle aus unterklassigen Vereinen. Ligaportal sprach mit Neo-Trainer Ervin Bevab, ob die Abgänge zu kompensieren sind und welche Erwartungen er für die Frühjahrssaison hat:

Ligaportal: Auf Sie wartet keine leichte Aufgabe für das Frühjahr, Leistungsträger sind abgewandert, die Zugänge kommen aus unterklassigen Vereinen, welche Erwartungen haben Sie für die kommenden Meisterschaftsspiele?

Bevab: „Wir haben das Glück, dass wir für das Frühjahr in einer relativ guten Ausgangsposition sind, natürlich schmerzt uns der Weggang von Michal Kozak, aber wir haben auf dieser Position mit Flamur Muleci einen adäquaten Ersatz gefunden. Muleci kommt zwar von einem unterklassigen Verein, hat aber schon in der Regionalliga gespielt. Den Kader haben wir in der Breite etwas ausgedünnt, die weiteren Abgänge waren Ergänzungsspieler. Wir wollen im Frühjahr die Chance nutzen, jüngere Spieler an den Kampfmannschaftskader heranzuführen, aber im Großen und Ganzen ist uns die Stammmannschaft geblieben.“

Ligaportal: Wie läuft die Vorbereitung bislang? Welchen Eindruck haben Sie von Ihrem Team? Haben Sie Sanel Soljankic zum Stürmer umfunktioniert, der hat nämlich im letzten Testspiel fünf Tore erzielt?

Bevab: „Sanel Soljankic ist ein offensiver Mittelfeldspieler und der hat an diesem Tag die Schussstiefel angehabt. Wir haben bis jetzt vier Vorbereitungsspiele gehabt, die sind gut verlaufen und man merkt den Spielern an, dass sie sich auf den Beginn der Meisterschaft freuen.“

Ligaportal: Bleiben Sie Spielertrainer?

Bevab: „Bis zum Ende der Frühjahrssaison auf jeden Fall, ich fühle mich körperlich fit und mit Hermann Wagner habe ich einen hervorragenden Co-Trainer an meiner Seite.“

Ligaportal: Wie sieht es bei euch mit der 2G-Regelung aus? Erfüllen diese alle Spieler?

Bevab: „Alle Spieler erfüllen den 2-G-Status, damit haben wir keine Probleme. Man sollte für die Zukunft die 3-G-Regel einführen, das würde den Vereinen und den Spielern einiges erleichtern.“

Ligaportal: Wie sieht es mit der Fitness der Spieler aus, sind sie gut durch die Winterpause gekommen?

Bevab: „Die Spieler haben größtenteils den Home-Trainingsplan erfüllt, ziehen voll mit und fiebern dem Start im März entgegen.“

Ligaportal: Wie würden Sie die Rolle des UFC in der Burgenlandliga beschreiben? Seht ihr euch im Mittelfeld der Tabelle auch in Zukunft angesiedelt?

Bevab: „Ich denke schon, dass wir den es schaffen werden, wir haben die spielerische Qualität in der Mannschaft, um im Mittelfeld der Tabelle zu bleiben. Wir wollen wie schon im Herbst die großen Vereine ärgern und unser Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz.“