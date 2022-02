ASK Horitschon: Ein Platz unter den Top-Ten wird angestrebt.

Details Mittwoch, 16. Februar 2022 10:15

Die Herbstsaison in der Burgenlandliga war für den ASK Horitschon alles andere als erfreulich, am Ende der Saison fand man sich nahe dem Abgrund auf dem 13. Tabellenrang wieder. Besonders die Auswärtsbilanz ist katastrophal, sieben Spiele, null Punkte und ein Torverhältnis von 1:16. Verletzungen wichtiger Stammspieler gleich zu Beginn der Saison brachte den ASK ins Trudeln. Das Agieren der „Gugafaounga“ auf dem Transfermarkt zeigte eines ganz deutlich auf: Mit aller Macht wird man sich gegen den Abstieg stemmen – ein Vorhaben, das als Kampfansage an die Konkurrenz gedeutet werden darf. Ligaportal bat den sportlichen Leiter Joel Putz zum Interview:

Ligaportal: Wie erlebten Sie die Herbstmeisterschaft? Was waren die Gründe für das schlechte Abschneiden? Wo hat die Mannschaft das größte Verbesserungspotenzial?

Putz: „Wir waren gar nicht so schlecht aufgestellt, hatten einen guten Plan gehabt, aber das Unheil hat schon in der Vorbereitung begonnen, als sich Klaus Lehrner einen Bandscheibenvorfall zugezogen hatte. Der nächste war Phillip Wessely, im ersten Spiel gegen Ritzing ein Kreuzbandriss, und weil das noch nicht genug war, fiel auch Andreas Spadt ebenfalls mit einem Kreuzbandriss aus. Somit war unsere Defensive arg geschwächt und das ließ sich im Laufe der Saison nicht mehr aufholen, zumal uns am Ende der Hinrunde die „Körndl“ ausgegangen sind.“

Ligaportal: Auf dem Transfermarkt seid ihr tätig gewesen: Maxim Bogdan (Hidasnemeti/Ungarn), Manuel Buchreiter (Sankt Georgen), Emanuel Straß (Draßmarkt), Rubis Rosztiszlav (Tallya/Ungarn), sind diese Verpflichtungen echte Verstärkungen?

Putz: „Im Frühjahr sind wir aufgrund der Zugänge besser aufgestellt, Maxim Bogdan und Rosztiszlav haben in Ungarn in der Regionalliga gespielt und bedeuten eine echte Verstärkung für uns.“

Ligaportal: Wie bewerten Sie die bisherigen Vorbereitungsspiele?

Putz: „Bewerten ist wegen der Corona-Situation schwierig, wir haben immer mit einer anderen Aufstellung gespielt, aber von den Ergebnissen her bin ich grundsätzlich zufrieden. Die Neuverpflichtungen haben den Erwartungen erfüllt und eine gute Leistung gezeigt.“

Ligaportal: Welche Erwartungen haben sie für das Frühjahr?

Putz: „Die Erwartungen sind, dass wir auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben und einen sicheren Platz unter den Top-Ten einnehmen werden, sofern wir vom Verletzungsteufel verschont bleiben und alles normal verläuft.“