ASK Kohfidisch präsentiert Lukas Poglitsch als neuen Chef-Coach

Details Dienstag, 22. Februar 2022 08:19

Nach dem überraschenden Abschied von Trainer Attila Banfalvi Ende Januar begab sich der ASK Kohfidisch auf Trainersuche, was zu diesem Zeitpunkt nicht so einfach war, denn gute Trainer, welche auch zur Mannschaft passen, liefen nicht frei herum. Auch einige Spieler wurde gefragt und dann hat man sich entschlossen, den 33-jährigen Lukas Poglitsch zu verpflichten, der u. a. im Burgenland den ASK Neutal, SC Loipersdorf-Kitzladen und SV Stegersbach trainiert hat. Obmann Stv. Sascha Krutzler gab uns Rede und Antwort, wie es zu dieser Verpflichtung gekommen ist:

Ligaportal: Es hat eine Weile gedauert, bis der ASK in der Trainerfrage fündig wurde, wie seid ihr auf Lukas Poglitsch gekommen?

Krutzler: „Es hat schon diverse Kontakte einiger Spieler zu Poglitsch gegeben, welche ihn gut gekannt haben, er ist ein interessanter Trainer, der aus der Umgebung kommt. Wir haben zuerst versucht, die Trainerfrage intern zu lösen, sind aber schlussendlich zum Entschluss gekommen, es doch extern zu lösen und das ist in den letzten Tagen ziemlich schnell gegangen.“

Ligaportal: Lukas Poglitsch ist ein junger Trainer, meinen Sie, er kann den einstelligen Tabellenplatz in Burgenlandliga halten?

Krutzler: „Unser Ziel ist der einstellige Tabellenplatz und ich bin überzeugt, dass ihm das Vorhaben gelingen wird.“

Ligaportal: Wurde die Mannschaft in die Entscheidung miteinbezogen?

Krutzler: „Nur unser Kapitän Julian Binder und Thomas Polzer waren involviert, welche Poglitsch schon länger kennen, daher kam es recht schnell und unkompliziert zu einer Einigung. Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass die Vorbereitung mit Tobias Binder hervorragend gelaufen ist, die Mannschaft hat eine Eigeninitiative entwickelt und hat voll mitgezogen. Daher starten wir positiv in die erste Begegnung der Rückrunde gegen Deutschkreutz und hoffen auf einen Sieg.“

Neo-Trainer Lukas Poglitsch

Natürlich haben wir auch den Neo-Trainer Lukas Poglitsch gefragt, welche Ziele er sich für die Frühjahrssaison gesetzt hat:

Ligaportal: Wie ist die Verbindung zustande gekommen

Poglitsch: „Einige Spieler von Kohfidisch kannten mich schon von früheren Zeiten und so ist dann der Kontakt zustande gekommen. Letzte Woche hat man mich dann angerufen, wir haben Gespräche geführt und am vergangenen Wochenende haben wir es dann fixiert.“

Ligaportal: Wie sehen Sie die kommenden Aufgaben?

Poglitsch: „Es ist eine spannende Aufgabe, obwohl ich bis zum Meisterschaftsbeginn nicht mehr viel Zeit habe, meine Ideen einzubringen. Die Mannschaft ist intakt und ich werde meine Philosophie in das taktische Geschehen einbringen und das wird bestimmt gut funktionieren."

Ligaportal: Wie lange läuft der Vertrag?

Poglitsch: „Der Vertrag wurde bis Sommer 2023 abgeschlossen und ich freue mich riesig auf diese Herausforderung.“