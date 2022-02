SV Sankt Margarethen hofft auf besseres Frühjahr

Details Dienstag, 22. Februar 2022 09:26

Nach der Trennung von Trainer Roman Fennes am 5. Oktober 2021 konnte der SV Sankt Margarethen mit dem neuen Spieler-Trainer Philipp Kummer die ersten zwei Siege der Saison verbuchen und den letzten Tabellenplatz in der Burgenlandliga verlassen. Unabdingbare Voraussetzung, um für den Abstiegskampf in der Burgenlandliga gewappnet zu sein, ist ein qualitativ hochwertiger, konkurrenzfähiger Kader. Nach den Abgängen von Niklas Alozie (Draßburg), Raphael Ebner (Klingenbach) und Philipp Reinisch (Siegendorf) wurde der SV nun selbst aktiv und verpflichtete interessante Spieler, die in entscheidenden Situationen den Unterschied ausmachen können. Ligaportal sprach mit Obmann Johannes Pieler über den Status quo der Mannschaft und welche Erwartungen er für die Frühjahrssaison hat:

Ligaportal: Nach dem Trainerwechsel im Oktober 2021 sprachen sie davon, dass Phillip Kummer nur vorübergehend die Mannschaft coachen wird und in der Winterpause wird in Ruhe nach einem neuen Trainer gesucht. Wie es so aussieht, bleibt Phillip Kummer als Spieler-Trainer weiter im Amt?

Pieler: „Phillip Kummer bleibt unser Spieler-Trainer, ihm zu Seite stehen die Co-Trainer Gerald Kummer und Martin Hahnekamp.“

Ligaportal: Ihr habt drei Abgänge zu verzeichnen, dem stehen fünf Zugänge gegenüber. Ernest Grvala, (Großweikersdorf), Richard Hrebacka (Inter Bratislava), Lukas Heinicker (Wolkersdorf), Jan Fortunits (Siegendorf U16), Florian Dörfler (Mattersburger SV). Konnte man mit den Neuzugängen eine Verstärkung des Kaders erreichen?

Pieler: „Lukas Heinicker, Richard Hrebacka und Ernest Grvala sind auf jeden Fall eine Verstärkung für unsere Kampfmannschaft, die beiden anderen sind Nachwuchsspieler.“

Ligaportal: Sind alle verletzten Spieler der Hinrunde wieder an Bord?

Pieler: „Bis auf Jan Kummer sind alle wieder genesen und einsatzbereit.“

Ligaportal: Wie bewerten Sie die bisherigen Vorbereitungsspiele?

Pieler: „Wir können zufrieden sein, haben gegen einen Regionalliga-Verein ein Remis erzielt und auch die anderen Begegnungen sind gut verlaufen, wir haben fast alle Kader und U-23 Spieler zum Einsatz gebracht und es hat gepasst.“

Ligaportal: Welche Erwartungen haben sie für die Frühjahrssaison? Gleich im ersten Spiel der Rückrunde wartet Parndorf, eine schwere Aufgabe.

Pieler: „Gegen Parndorf wird es schwer werden, zu punkten, aber unser vorrangiges Ziel ist es, den Klassenerhalt zu schaffen, einige Plätze gutzumachen und sich zum Ende der Saison auf einem sicheren Tabellenrang zu positionieren.“