Deutschkreutz mit großen Verletzungssorgen vor Saisonbeginn

Details Donnerstag, 24. Februar 2022 08:23

Nach zwei Spitzenplatzierungen in den beiden letzten Abbruchsaisonen ist der FC Deutschkreutz in dieser Saison auf einem Platz im Mittelfeld der Tabelle der Burgenlandliga gelandet. Es gab einige verletzungsbedingte Ausfälle, die Stürmer hatten teilweise eine Ladehemmung und es war keine Kontinuität erkennbar, nach einem Sieg folgte sofort wieder eine Niederlage, eine richtige Achterbahnfahrt, was das Punktekonto betraf. Bemerkenswert ist auch, dass gegen die Top-Sechs der Tabelle kein einziger Punkt erspielt wurde. Ligaportal sprach mit Trainer Dietmar Heger:

Ligaportal: Die Vorzeichen für den Start in das Frühjahr sind alles andere als positiv zu bewerten, drei verletzte Spieler der Kampfmannschaft fehlen zum Saisonauftakt, wie sehen Sie die momentane Situation?

Heger: „Es ist normal, dass man in der Vorbereitung verletzte Spieler hat, aber wir haben es mit zwei Langzeitverletzen zu tun, Spielführer Florian Szaffich und Matthias Hänsler. Neo-Stürmer David Kondrlik wird wahrscheinlich bis zur spielfreien Runde am 18. März ausfallen. Aber wir haben einen guten Kader und werden zu Saisonbeginn in Kohfidisch mit einer schlagkräftigen Truppe antreten und um die Punkte kämpfen.“

Ligaportal: Die Bilanz auf dem Transfermarkt ist ausgeglichen, drei Zu und drei Abgänge. Konnte man mit den Neuverpflichtungen den Abgang von Tobias Szaffich einigermaßen kompensieren?

Heger: „Die Neuzugänge sind alle ausgezeichnete Spieler, aber Tobias Szaffich hat im Herbst neun Tore geschossen und das muss man erst einmal hinbekommen. Die Transfers, welche der Verein gemacht hat, sind O. K., im Winter ist es nicht so leicht, die entsprechenden Spieler zu bekommen.“

Ligaportal: Wie bewerten Sie die bisherigen Vorbereitungsspiele?

Heger: „Die Vorbereitungsspiele kann man teilweise nicht bewerten, gegen Neusiedl haben acht Stammspieler gefehlt, auch in den Spielen zuvor konnten wir nicht mit der Bestbesetzung auflaufen.“

Ligaportal: Sie haben für den kommenden Sommer ihren Abschied nach vier Jahren Amtszeit in Deutschkreutz angekündigt, haben Sie schon neue Pläne?

Heger: „Ich habe natürlich meine Pläne, Ziele und Gründe, warum ich diesen Schritt gemacht habe, die liegen in meiner Schublade, aber es ist noch zu früh, darüber zu sprechen. Wir haben beidseitig den Vertrag immer für ein Jahr abgeschlossen, und ihn dann wieder für ein Jahr verlängert. Nun habe ich dem Verein mitgeteilt, dass ich im Sommer den Vertrag nicht mehr verlängern werde, sodass der FC die Möglichkeit hatte, sich in Ruhe nach einem Nachfolger umzusehen. Mario Pürrer wurde mir als Co-Trainer zur Seite gestellt, der im Sommer die Mannschaft wahrscheinlich übernehmen wird.“

Ligaportal: Was sind Ihre Erwartungen für das Frühjahr?

Heger: „Ich kann das aufgrund der langzeitverletzten Spieler schwer einschätzen, zu Beginn der Frühjahrs-Vorbereitungen haben wir den fünften Tabellenrang als Ziel angegeben, aber das wird sich schwer umsetzen lassen. Ich will tabellenmäßig keine Erwartungen mehr stellen, es wäre schön, wenn wir im Raiffeisen-Cup am Ostermontag Siegendorf ein wenig ärgern könnten. Ansonsten möchte ich im Sommer meinem Nachfolger eine Mannschaft übergeben, die in der Lage ist, in der nächsten Saison weiter vorne mitzuspielen, als es der momentane Platz sieben ist.“