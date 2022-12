SV Güssing startet mit neuem Trainer in die Rückrunde

Details Donnerstag, 01. Dezember 2022 15:02

Nach knapp zwei Monaten wechselt der SV Güssing erneut den Trainer. Man hat nach dem Abgang von Christoph Herics den jungen Jacob Burits auf den Chef-Trainerstuhl gehievt, so muss er diesen nach nur zwei Monaten wieder verlassen, obwohl die letzten drei Matches vor der Winterpause mit einem Sieg und zwei Remis beendet wurden. Der neue Mann an der Seitenlinie ist Zsolt Jona, der zuletzt in den beiden letzten Klassen gekickt hat und als Nachwuchstrainer der U-16 beim SV Güssing tätig war. Des Weiteren ist die Position eines neuen Obmannes offen. Man hofft, im Jänner eine Generalversammlung einberufen zu können, um die Nachfolge von Hannes Winkelbauer zu klären.

Ligaportal.at fragte Sektionsleiter Rudolf Ditzer, warum es zu diesem erneuten Trainerwechsel gekommen ist und wie er die Chancen für den SV in der Rückrunde sieht.

Ligaportal: Wie ist es zum erneuten Trainerwechsel gekommen, obwohl die letzten drei Saisonspiele fünf Punkte gebracht haben?

Ditzer: „Jacob Burits hat keine Trainerlizenz, darum mussten wir handeln, da wir ansonsten Strafe bezahlt hätten. Aber er bleibt dem Trainerteam erhalten, neuer Trainer ist Zsolt Jona, der hat die B-Lizenz und hat schon mit Christoph Herics die U-16 betreut. Ich freue mich, über die Bestellung des Fachmannes, den ich persönlich gut kenne.“

Ligaportal: Welches Zwischenfazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Ditzer: „Wir hätten uns meiner Meinung nach einen besseren Tabellenplatz verdient, denn es ist dieselbe Mannschaft der letzten Saison aufgelaufen, in der wir den 10. Tabellenplatz belegt hatten.“

Ligaportal: Wie plant der SV die Wintervorbereitung? Haben die Spieler ein Heimprogramm zu absolvieren?

Ditzer: „Jeder Spieler muss selbst auf eine Fitness achten, damit er beim Trainingsbeginn Mitte Januar konditionell voll auf der Höhe ist. Am 20. Januar haben wir das erste Vorbereitungsspiel gegen Stegersbach.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Ditzer: „Wir haben zurzeit keine Abgänge oder Zugänge, nach Rücksprache mit den Spielern will jeder in Güssing bleiben, somit benötigen wir auch keine neuen Spieler.“

Ligaportal: Momentan seid ihr auf dem 14. Tabellenranking, welche Ziele habt ihr für die Rückrunde?

Ditzer: „Wir streben einen gesicherten Platz im Mittelfeld der Tabelle an, denn es gibt noch viel Luft nach oben. Mit zwei oder drei Siegen sind wir wieder voll im Konzert dabei. Die Auslosung für das Frühjahr spielt uns auch in die Karten, nach Oberwart haben wir es gegen unmittelbaren Tabellennachbarn zu tun, da müssen die Punkte gemacht werden.“

Ligaportal: Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

Ditzer: „Wir müssen im Abschluss effizienter werden, wir haben zu viele Torchancen liegen lassen und in der Abwehr so kompakt bleiben, wie wir in den letzten Begegnungen der Herbstsaison aufgetreten sind.“