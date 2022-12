Christoph Herics dockt als Nachwuchstrainer bei der SV Klöcher Bau Oberwart an

Details Samstag, 17. Dezember 2022 08:11

In diesen Tagen verabschiedete sich der zum Cheftrainer beförderte Patrick Tölly von den Spielern der Mannschaften U23 bzw. U16, die er beide zum Herbstmeistertitel geführt hatte und übergab sie an seinen Nachfolger Christoph Herics, der sich in einer kurzen Ansprache vorstellte. Er wolle versuchen, die gute Arbeit von Patrick Tölly fortzusetzen, um die jungen Spieler weiterzuentwickeln und zu verbessern in der Hoffnung, dass der eine oder andere in naher Zukunft problemlos den Sprung in den Kader der Kampfmannschaft schafft.

Ereignisreiche Vergangenheit als Spieler und Trainer

Als Spieler war der 37-jährige Bankmanager in den Nachwuchsteams von ASV 13 Wien (1992 - 1998) und ASK Kohfidisch (1998 - 2006) im Einsatz. Außerdem spielte Christoph Herics in den Kampf- und Reservemannschaften von SC Ritzing, SC Neudörfl, SV Stegersbach, ASK Kohfidisch, SC Wiesen, SV Deutsch Kaltenbrunn, SC Wiesfleck, ASK Rotenturm, UFC Oberschützen, SV Neuberg und zuletzt SV Deutsch Schützen. Sein letztes Spiel bestritt er am 15.10.2022, als ihm beim 3:6-Auswärtserfolg von Deutsch Schützen in Markt Neuhodis der Führungstreffer zum 1:0 gelang. Parallel zu seiner Spielerlaufbahn absolvierte er bereits 2014 die Ausbildung zum Kinder- und Nachwuchstrainer, der nach einigen Praxisjahren im Nachwuchsbereich die UEFA-B-Lizenz folgte. Inzwischen stehen bei Christoph

Herics Stationen als Trainer bei ASK Kohfidisch, SV Großpetersdorf, SV Neuberg und zuletzt SV Güssing zu Buche.

Ab Jänner 2023 übernimmt Herics die vakanten Positionen als Trainer der U16 und der U23 bei der SV Klöcher Bau Oberwart.

Freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit: Peter Lehner, Christoph Herics, Michael Benedek

Peter Lehner (SVO-Sportkoordinator):

"Es war eine essenzielle Entscheidung, unseren beiden jungen Herbstmeister-Mannschaften einen Trainer zur Seite zu stellen, der für eine qualitativ hochwertige Weiterentwicklung sorgen soll. Christoph Herics war der Wunschkandidat für diese Position, einerseits war er selbst ein ausgezeichneter Fußballer und andererseits hat er als Trainer schon vielen jungen Talenten geholfen, sich weiter zu verbessern. Umso mehr freut es uns, dass wir ihn davon überzeugen konnten, unser Projekt in Zukunft mitzugestalten. Wir sind davon überzeugt, dass die Verpflichtung von Christoph Herics die optimale Lösung ist - sowohl für den Verein als auch für unsere jungen Spieler, die von seiner Expertise sicherlich immer wieder profitieren werden."

Foto: SVO / G. Schmalzer