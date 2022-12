ASK Horitschon: Ein einstelliger Tabellenplatz ist das Ziel

Details Montag, 19. Dezember 2022 10:16

Der ASK Horitschon hat die letzte Saison auf dem vorletzten Tabellenplatz beendet, in der Hinrunde der neuen Spielzeit hat man mit einem neuen Coach ein wenig Abstand zum Tabellenende hergestellt, ohne aber überzeugende Leistungen zu zeigen. Den Mannen um Trainer Wilhelm Leser fehlt es an Kontinuität, es gelangen ihnen keine zwei Siege in Folge. Dafür ist man Spitzenreiter der Liga mit fünf Remis, außerdem haben die „Blaufränkischen“ keinen Sieg in der Fremde errungen. Mit den Lehner-Brüdern hat man sich Verstärkung für die Defensive geholt.



Ligaportal.at sprach mit Trainer Wilhelm Leser, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Leser: „Wir sind zu oft unter unserem Wert geschlagen worden. Den jungen Spielern fehlt es an Routine. Wir hatten uns mehr erwartet, ein Platz im sicheren Mittelfeld der Tabelle wäre möglich gewesen.“

Ligaportal: Was muss in der Rückrunde besser werden?

Leser: „Wir müssen die Defensivleistungen verbessern, damit wir weniger Tore bekommen. Außerdem müssen wir kaltschnäuziger werden, damit wir Spiele, in denen wir mit zwei Toren führen, heimbringen.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge vom Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Leser: „Nicht ganz, Martin Gosztola haben wir ausgetauscht, der Rest hat die Erwartungen erfüllt.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Leser: „Die sind bereits abgeschlossen, wir haben uns mit den Regionalliga-Spielen vom ASV Siegendorf, Niklas Lehner und Bastian Lehner verstärkt, weitere Aktivitäten sind nicht geplant.“

Ligaportal: Wie hat der ASK die Wintervorbereitung in Angriff genommen, gibt es schon einen genauen Fahrplan?

Leser: „Wir haben noch zwei Wochen nach dem Ende der Herbstmeisterschaft trainiert, dann haben die Spieler ein Laufprogramm bekommen. Am 16. Januar starten wir mit dem Mannschaftstraining. Das erste Vorbereitungsspiel ist am 21. Januar gegen den Regionalliga-Verein SC Neusiedl am See 1919.“

Ligaportal: Nach dem 12. Tabellenplatz, welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde?

Leser: „Ein einstelliger Tabellenplatz ist mein persönliches Ziel, das müsste zu schaffen sein.“

Ligaportal: Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorn haben?

Leser: „Parndorf und Oberwart werden um den Meistertitel kämpfen. Wer es schaffen wird, ist meiner Meinung nach völlig offen.“