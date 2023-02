SV Leithaprodersdorf geht mit vollem Elan in die Rückrunde

Details Dienstag, 14. Februar 2023 10:12

Nach einer insgesamt starken Hinserie überwintert der SV Leithaprodersdorf auf einem vorbildhaften dritten Zwischenrang in der Burgenland-Liga. Um im Frühjahr noch einmal eine solche Superserie starten zu können, arbeitet man in diesen Wochen und Monaten intensiv an Physis, Taktik und Technik. Trainer Peter Benes zieht ein erfreuliches Zwischenfazit der Vorbereitung und er freut sich auf den Beginn der Rückrunde.

Hohe Siege und Niederlagen in den Testspielen

Fünf Vorbereitungspartien hat der SV bereits absolviert. Dreimal ging es dabei gegen Teams aus Niederösterreich. Gegen die zwei Mannschaften aus Wien setzte es Niederlagen, gegen die U18 der Austria Wien verlor man 1:3, gegen den Wienerliga-Club SV Wienerberg setzte es eine empfindlich 1:7 Niederlage. Darauf folgten ein Sieg gegen Himberg und eine knappe 1:2 Niederlage gegen Schwechats, im letzten Vorbereitungsspiel siegte man mit 5:0 gegen Reisenberg: „Bei der hohen Niederlage gegen Wienerberg waren viele junge Spieler in der Mannschaft, aber das darf nicht passieren, denn sie stellen auch den Anspruch, in der Kampfmannschaft zu spielen. Das Match gegen Schwechat war ein rassiges, offenes Spiel, mit einem fragwürdigen Elfmeter gegen uns in den Schlussminuten. Das 5:0 gegen Reisenberg war ein Sieg mit Wermutstropfen, es gab zwei verletze Spieler, Stefan Heiss bekam einen Schlag auf den Knöchel und Michael Wölfer prallte mit dem Kopf mit einem Gegenspieler zusammen und zog sich eine leichte Gehirnerschütterung zu. Zu allem Unglück kamen noch zwei Coronafälle dazu“ informiert Trainer Benes, für ihn sind die Ergebnisse nebensächlich, da sich die Mannschaft zurzeit voll in der Vorbereitung befindet. „Es wird von Woche zu Woche besser. Wir trainieren sehr intensiv. Jeder zieht voll mit“, ergänzt der Übungsleiter.

Keine Transfers in der Winterpause

Keine Transfers tätigte der SV Leithaprodersdorf in der aktuellen Winterübertrittszeit. „Wir haben eine ausgezeichnete Kameradschaft in unserem Team, jeder Spieler möchte weiterhin der Erfolgsmannschaft angehören, darum gab es keine Abgänge und als Zugang kam Andreas Dostal aus der U23. Der Verein steht mit kleinen und größeren Sponsoren auf grundsoliden Füßen, und bei der Generalversammlung im Januar wurde fast der gesamte Vorstand wiedergewählt“ lobt Benes.

In rund zwei Wochen startet die Benes-Truppe in die Rückserie mit einem kniffligen Auswärtsspiel in Bad Sauerbrunn, gegen den SC trennte man sich in der Hinrunde nach einem dramatischen Spiel mit 4:4.

