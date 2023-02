SC Bad Sauerbrunn: Fast alle verletzten Spieler sind wieder an Bord

Details Dienstag, 14. Februar 2023 10:09

Der SC Bad Sauerbrunn spielte eine durchwachsene Hinrunde, geschuldet den vielen Verletzungen und teilweise wegen einer unbefriedigenden Mannschaftsleistung wurden etliche Spiele verloren. In der Winterpause hat man sich im Offensivbereich mit Philipp Reinisch, Antonio Grgic, Mario Cerny, Sebastian Pojer und Matthias Binder verstärkt und diese Spieler sollen dafür sorgen, dass die Trefferquote von 23. Treffer in fünfzehn Begegnungen erhöht wird.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Heinz Kremser, welche neue Informationen es nach der Winterpause vom Verein gibt.

Ligaportal: Wie ist die bisherige Vorbereitung inklusiv der Testspiele gelaufen, haben sich die fünf Neuzugänge bereits in die Mannschaft integriert?

Kremser: „Im Großen und Ganzen läuft es zufriedenstellend, ich konnte bei den Testspielen viele Kaderspieler einsetzen, auch die Neuzugänge zeigten positive Leistungen mit einem Potenzial für die Zukunft. Besonders Matthias Binder ist ein guter Spielgestalter, technisch sehr stark, die anderen Zugänge sind junge, engagierte Spieler, welche uns in der Rückrunde weiterhelfen können.“

Ligaportal: Beim Trainingsstart in Bad Sauerbrunn waren nicht nur Neuzugänge dabei, auch im Trainerteam gab es bei Ihnen zwei neue Gesichter, wie kam es dazu?

Kremser: „Wir haben im Verein die Mannschaften in der Burgenlandliga, die 1b in der II. Liga Mitte sowie die U-23 und wir meinten, dass uns ein Individualtrainer fehlt. Mit Andi Feurer haben wir einen hervorragenden Trainer an Bord geholt, er wird die Burgenlandliga-Kicker sowie die 1b-Spieler als Individualtrainer betreuen und nach dem Abgang von Markus Böcskör sicherte man sich die Dienste von Thomas Mandl als Tormanntrainer.“

Ligaportal: Nach dem Abgang von Markus Böcskör waren sie ja auf der Suche nach einem Goalie, ist man fündig geworden?

Kremser: „Es war schwierig, einen jungen österreichischen Torwart zu bekommen, also haben wir über die Landesgrenze hinausgeschaut und haben mit Eric Filitek einen jungen slowakischen Tormann geholt, der sich bis jetzt sehr gut angestellt hat. Der Nachteil ist, dass er aufgrund der Entfernung nur zweimal in der Woche zum Trainieren kommt.“

Ligaportal: Wie ist die momentane Stimmung in der Mannschaft, wird dem Start der Rückrunde schon hin gefiebert?

Kremser: „Die Stimmung ist sehr gut, wir freuen uns auf den Beginn der Meisterschaft und streben auf jeden Fall eine Rangverbesserung an, meine Vorstellungen sind der 5. der 6. Tabellenplatz. Im ersten Spiel der Rückrunde gegen Leithaprodersdorf soll es auf keinen Fall wieder ein 4:4 geben, wo wir innerhalb von 20 Minuten einen 4:1 Vorsprung verspielt hatten.“

