ASK Klingenbach mit drei Neuerwerbungen und drei Abgängen

Details Donnerstag, 16. Februar 2023 08:42

Der ASK Klingenbach legte eine äußerst positive Herbstrunde hin, mit 29 Punkten nistete man sich auf dem vierten Tabellenrang ein. In der Winterpause suchte der ASK im Norden des Burgenlandes bei Vereinen der verschiedenen Ligen und Klassen junge talentierte Spieler. Fündig wurde man in Oslip (Thomas Babonich), in Oggau (Julian Kröss) und in Rust (Alexander Fiedler), ob diese den Abgang von den drei Leistungsträger kompensieren können, wird sich Frühjahr zeigen.

Gute Ergebnisse in den Testspielen

Sechs Vorbereitungspartien hat der ASK bereits absolviert. Dreimal ging es dabei gegen Teams aus der Regionalliga Ost. Gegen den SC Wiener Neustadt gewann man dank einer ganz starken Leistung im offensiven Bereich mit 3: 2. Im weiteren Verlauf folgte ein 11:0 Sieg gegen Neudörfl, in diesem Spiel konnten sich die Kanoniere der Hatzl-Truppe so richtig austoben. Es setzte auch zwei Niederlagen, aber gegen die Regionalliga Ost Mannschaften Mauerwerk und Draßburg folgten Remis, im Letzteren zeigte Goalgetter Alexander Hofleitner mit drei Treffern auf, er schon wieder gut in Form ist: „Die Vorbereitung war größtenteils mit dem Engagement und der Trainingsbeteiligung in Ordnung, es gibt immer bei den Testspielen ein Auf und Ab, nur das Spiel gegen Katzelsdorf war schlecht, da haben wir 1:4 verloren. Die jungen Zugänge haben sich teilweise schon gut bewährt. Im Großen und Ganzen dürfen wir nicht unzufrieden sein, die Spieler haben eine angemessene Leistung gezeigt, man hat schon gesehen, dass Potenzial vorhanden ist und es wird von Woche zu Woche besser. Wir trainieren sehr intensiv. Jeder zieht voll mit“, informiert Trainer Wolfgang Hatzl.

Neuverpflichtungen sollen für frischen Wind sorgen

Drei Leistungsträger haben in der Winterpause den Verein verlassen, Mirza Sejmenovic (Mattersburg), Christopher Pinter (SpG Neudorf/Parndorf) und Stefan Reinhalter (Karriereende). Der ASK holte dafür drei junge Spieler aus dem Nordburgenland und das Lazarett der Klingenbacher lichtet sich so langsam, Filip Chromy und Mario Hartman sind in der Rekonvaleszenz und stehen dem Verein wahrscheinlich zum Saisonbeginn wieder zur Verfügung. „Nach dem Abgang der drei Leistungsträger mussten wir handeln und die Verpflichtung der jungen Spieler hat sich angeboten und wir haben sofort zugeschlagen. Wir wollen, wie wir es schon in der Vergangenheit gemacht haben, jungen Spieler aus der Umgebung eine Plattform bieten“ sagt der Coach abschließend.

